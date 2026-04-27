Juanjo Menéndez, autor de "El Semblante": «Quiero contribuir a que no se olvide la vida rural de Asturias»

«Quiero contribuir a que no se olvide la vida rural de Asturias». Juanjo Menéndez, autor del documental «El semblante», centrado en la vida en las brañas de Teverga, mostró ayer en un Club repleto, su homenaje a la tierra de sus antepasados, con un repaso completo por la etnografía, la música, las actuales condiciones naturales y el estilo de vida de los vaqueros, los pastores que cada verano buscaban y siguen buscando los pastos ideales para las reses.

El documental, realizado a lo largo de cinco años, nació como él mismo explicó, «desde el corazón y con coraje». Menéndez, a quien ayer presentó el periodista Tete Bonillla, ha construido una obra que rehuye la nostalgia fácil. La cinta se adentra en la vida de las brañas, esos espacios de pasto estacional que, como explica Xosé Lluis García Arias, presidente de la Academia de la Llingua Asturiana desde su fundación (1981) hasta 2001, no deben entenderse como terrenos altos, sino como territorios de pastos vinculados al verano. «Braña es el pasto propio del verano», señaló, desmontando una interpretación común. Entre los testimonios más reveladores destacó el del antropólogo Adolfo García, que define a las brañas como «una forma económica perfectamente racional». Su explicación sobre las brañas equinocciales y estivales, (estas últimas sin cuadras, ocupadas de junio a septiembre), enriquece la mirada del espectador. No se trata solo de tradición, sino de un sistema de adaptación al medio.

El documental subraya la centralidad del ganado en este modo de vida. Como explicó el ingeniero agrícola Carlos Fernández, «la vaca es un mecanismo asombroso, mucho más fuerte que nosotros». Razas como la asturiana de los valles, más cárnica, o la casina, adaptada a terrenos duros, forman parte de un conocimiento acumulado durante generaciones.

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En este paisaje humano y natural, las brañas aparecen como vestigio de una organización del territorio en la que el monte llegó a proporcionar hasta el 80% de la hierba. Hoy ese sistema se ve amenazado por la despoblación, los incendios y el abandono. La música la puso el gaitero Xuaco Amieva, que participa en el documental. La consejera de Cultura del Principado, Vanesa García, estuvo representada en el público por Pablo León, director general de Patrimonio.