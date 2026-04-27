Las misas de la Catedral de Oviedo llegan al otro lado del mundo: así es la nueva inversión que el Cabildo está acometiendo en la Sancta Ovetensis

La Catedral de Oviedo instalará un moderno sistema de cámaras para retransmitir en directo las misas más relevantes, especialmente las presididas por el arzobispo, Jesús Sanz Montes, desde el altar mayor. La medida cobra especial importancia en celebraciones como las ordenaciones, cada vez más habituales con diáconos procedentes del extranjero –principalmente de Latinoamérica–, cuyas familias podrán seguir la ceremonia en tiempo real.

Los trabajadores de la empresa de electrónica Corao, con sede en Cangas de Onís, llevan días colocando cuatro cámaras con el objetivo de emitir las eucaristías a través de internet y hacerlas accesibles desde cualquier punto del mundo. La previsión es que el sistema esté plenamente operativo en breve, tras la instalación de los últimos dispositivos.

Hasta ahora, el templo contaba con un sistema interno de grabación que permitía seguir la misa a través de pantallas instaladas en el interior, centradas exclusivamente en el presbiterio. La nueva infraestructura ampliará ese alcance: se están colocando dos cámaras en los pilares situados a la entrada del altar mayor, otra en las proximidades del lugar que ocupa el arzobispo durante las celebraciones y una última a la altura del órgano.

El nuevo sistema permitirá captar lo que sucede en distintos puntos de la Catedral y replicar el modelo que ya funciona desde hace tiempo en el Santuario de Covadonga. En el caso de las ordenaciones –la próxima será el 24 de mayo–, hasta ahora era necesario instalar dispositivos adicionales para facilitar la retransmisión, una solución puntual que dejará de ser necesaria con este despliegue permanente.

Estas mejoras se suman a otras actuaciones recientes en el templo, como las realizadas en la capilla de Santa Eulalia tras detectar una avería que obligó al uso de una grúa para reparar varios elementos. Las intervenciones han sido financiadas por el Cabildo con fondos procedentes de la recaudación de las entradas y forman parte del proceso de modernización de la Sancta Ovetensis.

Pese a estos avances, el deán, Benito Gallego, sigue sin tener noticias sobre la reforma pendiente de las vidrieras del ala sur y del crucero, una actuación que corresponde al Gobierno central. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado mantiene paralizada una inversión incluida en el plan director de la Catedral. El proyecto, redactado hace más de una década y valorado entonces en 357.820 euros, ha quedado desfasado, mientras la entrada de agua continúa agravando el deterioro.

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Aun así, las actuaciones desarrolladas en las últimas décadas han permitido mejorar notablemente el estado del templo. El plan director, elaborado por los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca, priorizó en su día las zonas más deterioradas y dejó para más adelante otras intervenciones, como la de las vidrieras. Sin embargo, el paso del tiempo ha invertido esa situación y hace ahora urgente una reparación que ya no admite más demora.