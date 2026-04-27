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Oviedo, con su Catedral y el Heraldo de La Balesquida, protagonistas de una exposición en México

La capital asturiana protagoniza una exposición fotográfica que ha dado a conocer su patrimonio y cultura a miles de visitantes

La foto de la Catedral en la exposición.

La foto de la Catedral en la exposición.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La huella de Oviedo en México se ha hecho más profunda este mes. El Festival San Luis en Primavera, una de las citas culturales más relevantes de San Luis Potosí, ha echado el cierre a su quinta edición consolidando a la capital asturiana como uno de los ejes principales de la presencia española en el país azteca. Lo ha hecho a través de la exposición fotográfica internacional «Latitudes compartidas: Una mirada a España», una muestra que ha permitido a miles de mexicanos pasear virtualmente por las calles y el patrimonio ovetense, con gran protagonismo de iconos como la plaza de la Catedral, la iglesia de San Isidoro y el Heraldo de La Balesquida como protagonistas.

El Heraldo.

El Heraldo. / LNE

España ha sido el país invitado de honor en esta edición, y Oviedo ha compartido protagonismo en la galería perimetral del Parque Juan H. Sánchez con otras ciudades de peso como Madrid y Sevilla. La iniciativa, desarrollada en estrecha colaboración con la Embajada de España en México, ha constado de más de 40 imágenes de gran formato que han ofrecido una panorámica de la diversidad cultural, creativa y monumental del territorio nacional.

Interés de la emigración

Desde su inauguración el pasado 23 de marzo hasta su clausura este 26 de abril, la muestra ha registrado una afluencia constante de visitantes. Según los organizadores, la presencia de las imágenes de la capital asturiana ha despertado un interés especial, no solo entre el público potosino, sino muy singularmente entre la comunidad española residente en la ciudad, donde la colonia asturiana mantiene raíces muy sólidas.

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La participación de Oviedo en este certamen se enmarca en la estrategia de proyección exterior que viene impulsando el Ayuntamiento a través de la cultura y el turismo. El objetivo es reforzar los vínculos históricos con México y asegurar que la imagen de la ciudad esté presente en los grandes foros internacionales.

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