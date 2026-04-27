Oviedo exhibe en Fuengirola (Málaga) su "músculo" para atraer grandes eventos

Oviedo sigue ganando metros en su particular maratón por la proyección internacional. La capital asturiana desembarcó ayer en la Costa del Sol para participar en el III Foro Internacional de Ciudades Abiertas, una cita celebrada en el Palacio de la Paz de Fuengirola que sirvió de escaparate para que el Ayuntamiento exhibiera su actual potencial turístico y sus ambiciones a corto y largo plazo. El concejal de Turismo, Hostelería y Congresos, Alfredo García Quintana, fue el encargado de defender el "modelo Oviedo" ante expertos internacionales, situando a la ciudad como un referente de crecimiento "ordenado y sostenible".

Durante su intervención en la mesa redonda central de la jornada, Quintana desgranó la hoja de ruta que el equipo de gobierno viene ejecutando desde 2019. El edil no dejó pasar la oportunidad de sacar pecho por los hitos recientes, con la Capitalidad Española de la Gastronomía 2024 como principal ariete, pero mirando ya de reojo a los grandes desafíos del calendario: la Ciudad Europea del Deporte 2026 y, sobre todo, la gran meta volante de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Los tres pilares Para el responsable municipal, el éxito del posicionamiento ovetense no es fruto de la improvisación, sino de un plan basado en tres ejes estratégicos que ayer resonaron en Fuengirola: el Camino de Santiago como origen, la potencia gastronómica y el impulso al turismo de congresos (MICE). "Estamos avanzando hacia un modelo de destino inteligente e integrador que no solo busca atraer visitantes, sino mejorar la calidad de vida de quienes viven aquí", subrayó Quintana, vinculando la gestión turística con la cohesión social y la modernización de las infraestructuras.

Horizonte 2031

El foro permitió a Oviedo compartir experiencias con otros destinos que buscan el equilibrio entre el cosmopolitismo y la esencia local. En este sentido, la candidatura para ser el referente cultural de Europa en 2031 ocupó un lugar destacado en el discurso municipal. Según defendió el concejal, este proyecto no es solo una aspiración institucional, sino una "vocación de ciudad abierta" que implica a todo el tejido social.

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Con este nuevo paso en la promoción exterior, Oviedo reafirma su papel como motor turístico del Principado, consolidando su marca en foros de decisión y reforzando su imagen como una ciudad capaz de organizar grandes eventos internacionales sin perder su identidad de "ciudad para vivir". La estrategia de Quintana sigue sumando kilómetros.