El PSOE exige que el Ayuntamiento de Oviedo haga una revisión "urgente" de los convenios con las entidades sociales

La concejala socialista Marisa Ponga reclamó este lunes una revisión "urgente" de los convenios del Ayuntamiento con entidades sociales para adaptarlos al contexto actual, marcado por el encarecimiento de la vida y el aumento de la demanda asistencial. El PSOE denunció que el vigente Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027 presenta una previsión "plana e insuficiente", incapaz de responder a las nuevas necesidades de la población más vulnerable.

Según explicó Ponga, el análisis del último Plan de Actuación evidencia las dificultades de numerosas organizaciones que trabajaban en primera línea. Entidades como la Cocina Económica, la Fundación Albéniz o Manos Extendidas trasladaron al Ayuntamiento su preocupación por la falta de recursos para mantener sus programas. "Algunos de los ejemplos que ponen las entidades son dramáticos", afirmó la edil, quien subrayó que los actuales convenios no contemplaban el aumento de precios, la situación de la vivienda ni el aumento de la población.

La concejala también puso el foco en la situación del Secretariado Gitano, que solicitó un nuevo local para desarrollar su actividad en condiciones adecuadas. Para Ponga, se trataba de una demanda "razonable y urgente" que debía ser atendida si se quería garantizar una intervención social eficaz. En este sentido, los socialistas advirtieron de que "no se puede hablar de fortalecer los servicios sociales sin dotar adecuadamente a las entidades que están en primera línea".

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El grupo municipal llevará una proposición a la comisión correspondiente para instar al Gobierno local a modificar el plan de subvenciones, introducir incrementos presupuestarios y actualizar los convenios de cara a 2027. Con esta iniciativa, el PSOE busca reforzar las políticas sociales y asegurar que el tejido asociativo disponga de los recursos necesarios para seguir atendiendo a las personas más vulnerables en la ciudad.