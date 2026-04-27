La Sociedad Protectora de la Balesquida busca nuevos socios con una carpa en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo

La Sociedad Protectora de la Balesquida dará un paso más en su estrategia de acercamiento a la ciudadanía con la instalación de una carpa informativa en la céntrica Plaza del Ayuntamiento de Oviedo, una iniciativa pensada para captar nuevos socios y divulgar su actividad entre los ovetenses. El punto funcionará los domingos 3, 10, 17 y 24 de mayo, en horario de 11.00 a 14.00 horas, atendido por miembros de la junta directiva, que explicarán de primera mano el funcionamiento de la entidad.

La propuesta busca también reforzar el arraigo de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. La Balesquida, fundada en 1930, mantiene viva la celebración del Martes de Campo, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. En este sentido, los responsables subrayan la importancia de "reforzar el vínculo con la ciudad y poner en valor la tradición", recordando el papel fundamental de la entidad como impulsora, organizadora y garante de esta cita festiva tan señalada en el calendario local.

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Como complemento a esta campaña, la sociedad ha decidido ampliar el horario de su oficina hasta el 25 de mayo, víspera de la celebración, con atención de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 17.30 horas. "Se anima a vecinos y vecinas a acercarse tanto a este punto como a la oficina y a formar parte activa de una tradición que sigue viva gracias al compromiso colectivo", inciden, apelando al sentimiento de pertenencia y a la continuidad de una fiesta profundamente vinculada a la ciudad.