Voces mozas y bien templadas para tomar el relevo en el Concurso de Canción Asturiana "Ciudad de Oviedo"

La tercera y última eliminatoria del Concurso de Canción Asturiana "Ciudad de Oviedo" sacó a cantar ayer en el teatro Filarmónica a las voces más mozas de la tonada. Cinco de los seis concursantes en la categoría juvenil del certamen, que organiza el Ayuntamiento de Oviedo con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, salieron a escena, entre ellos la más joven de esta edición, Nadia Otero López, de tan solo ocho años que, tímida al principio y con el papel en el que llevaba escritas las letras de sus canciones bien agarradito, fue soltándose y cogiendo vuelo durante su actuación. La cantera estuvo bien representada en una eliminatoria que fue larga, además de disputada, con 17 participantes desfilando por las tablas del Filarmónica durante cerca de dos horas.

La competición empezó, como siempre, a mediodía, con una buena entrada de público. Enrique Peláez Antuña se arrancó con "Carromatero", con voz firme y bien sostenidad; luego, con Vicente Prado, "El Pravianu", atacó "Hermosa Vega del Sella". Le siguió Carlos Velasco Montes, de Carbayín, que defendió su pase a la semifinal con "Viva la gente minera" y con un segundo tema, más doméstico, "A to ventana".

La categoría juvenil tuvo un notorio protagonismo durante la jornada matinal, casi desde el inicio. El primero de los "junior" en salir a escena fue Mario González García, de 11 años y de Cangas del Narcea, ya con cierta experiencia –el año pasado quedó clasificado en tercer lugar en su grupo de edad–. Interpretó "Alegre y contenta" y, acompañado a la gaita, "Canta el gallu". Otra de las voces mozas –la más moza, en realidad– fue la de Nadia Otero López, que cantó "Panderetera", al son de la gaita, y "De Quintes a Quintueles" y que, pese a los nervios del debut, recogió una sonora ovación del público.

José Luis González, «El Presi de Avilés», sobre el escenario del Filarmónica. | JUAN PLAZA

A ellos se sumó Bárbara Riesco Gómez, que se atrevió con un clásico del género, en un homenaje a Socorro Noriega con "Adiós al Valle de Viango"; cerró su actuación con "Anda y señálame un sitio". Jairo Pérez García, alumno de Ismael Tomás, se animó con "Tengo de cortar un roble" y "La Cabraliega". Su padre, Daniel Pérez García, también salió ayer a escena, interpretando, con voz potente y un timbre compartido con su hijo, "Tengo de subir al puerto" y "A to ventana". Ainhoa Fernández Rodríguez, con "La Cabraliega" y "Si quieres que te cortexe", fue otra de las concursantes en la categoría más joven.

La primera voz femenina de la mañana fue la de Ainhoa García García, que interpretó "Soy asturianina" y "Anda y señálame un sitio". Entre las voces adultas estuvo la del veterano José Luis González Rodríguez, "El Presi de Avilés", con "Toca la gaita, gaitero" y "Nuevos tiempos". Desde Amieva viajó Fernando Fernández Arduengo, que defendió su solvencia en la tonada con "Llabrador que vas llabrando" y "Adiós, Molín de la Riera", mientras que Virgilio Pato Prada resolvió con maestría con "Mozu que vien de la siega" y "Al pasar la Agüeria".

Entre las voces más aplaudidas estuvo la Cristina Sánchez Sánchez, que aportó frescura y aplomo al espectáculo matinal con su ejecución de "Viva la gente minera" y "Tienes casa, tienes hórreo". Cerraron la sesión Valentín García Fernández ("To padre trae escarpinos" y "El aire me apagó la vela"), Rafael Díez Fernández ("Amores tengo, madre" y "Ya no vuelvo más a Granda"), Guzmán González Gutiérrez ("Tengo de subir al puerto" y "Toca la gaita, gaitero") y Aquilino Fernández González ("Tenía un mozu carpinteru" y "Cuatro pueblos tiene Asturias").

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Los seleccionados por el jurado en la fase eliminatoria, continuará adelante con la competición. Las semifinales comenzarán el domingo 3 de mayo, con dos entregas más el 10 y 17 de mayo.