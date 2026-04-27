Vox denuncia la mala gestión de los fondos europeos en el Ayuntamiento de Oviedo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, exigió este lunes explicaciones al equipo de gobierno sobre el estado de los fondos europeos recibidos por el Consistorio, con especial atención a los vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo plazo límite de ejecución expira el 31 de agosto de 2026. La edil trasladó esta reclamación en el marco de la Comisión de Economía, donde su grupo registró iniciativas para obtener un informe "detallado y actualizado" sobre la gestión de estas partidas.

"Estamos hablando de fondos que se han recibido para ejecutar proyectos de gran relevancia para Oviedo", subrayó Peralta, quien ha reclamado claridad sobre el grado de cumplimiento de las actuaciones. En este sentido, insistió en que Vox quiere conocer "qué proyectos están finalizados, cuáles siguen en ejecución, qué fondos han sido justificados, cuáles han tenido que devolverse y cuántos intereses hemos tenido que pagar los ovetenses por la ineficacia de este equipo de gobierno".

Desde la formación advierten de que el Ayuntamiento tuvo que recurrir en los últimos años a modificaciones presupuestarias para incorporar remanentes destinados a proyectos europeos que no se han ejecutado en plazo. "Estas incorporaciones de remanente se han tenido que efectuar porque el equipo de gobierno ha sido incapaz de finalizar, o ni siquiera dar inicio, a los proyectos financiados en tiempo y forma", criticó la portavoz, quien ha calificado de "inaceptable" la acumulación de partidas pendientes en áreas como el empleo, la sostenibilidad turística o la eficiencia energética.

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Vox ha solicitado además información pormenorizada sobre cada subvención —fecha de concesión, cuantías, estado de ejecución y previsiones de finalización— y que se incorpore al acta un documento actualizado a marzo de 2026. "Pedimos transparencia, rigor y diligencia. El PP de Oviedo presume de conseguir fondos, pero los retrasos en la ejecución son una realidad que pone en peligro la estabilidad presupuestaria y la ejecución de proyectos clave", concluyó Peralta.