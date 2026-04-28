Arden tres vehículos y una nave de madrugada en la zona rural de Oviedo: la Policía investiga los hechos

Una gran nube de humo puso en alerta a los vecinos de Santo Medero. Se había desatado un incendio en una nave con varios coches afectados. Los bomberos recibieron de forma inmediata el aviso. Eran las 21.30 horas. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) fueron alertados en un primer momento de que solo había un coche afectado. Durante el trayecto, los testigos alertaron que eran tres los automóvieles en llamas y también estaba afectada una nave que se usa como taller de reparación de coches, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado.

La extinción de las llamas fue compleja debido a la gran cantidad de materiales inflamables. Controlada la situación, los efectivos revisaron cada rincón de la nave y de los vehículos para evitar que las llamas se reprodujesen. Por el momento, se desconocen las causas que pudieron originar este importante incendio. Es por ello que la Policía ha iniciado una investigacion para determinar si los hechos fueron fortuitos o fueron provocados por una persona o varias.

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A lo largo de la mañana del martes, los vecinos de la zona mantenían el susto en el cuerpo. "Vi pasar los bomberos a toda prisa y no sabía qué había pasado", comentó uno de ellos. Otro detalló que llamó a los dueños de la finca nada más ver la gran nube de humo negro.