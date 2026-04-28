Los comerciantes piden un programa de actividades para Longoria Carbajal: "Es la mayor plaza de Oviedo y hay que aprovecharla"

La plaza de Longoria Carbajal ha dejado atrás su antigua imagen para convertirse en un gran espacio abierto en pleno corazón de Oviedo. Tras la retirada de la fuente y la ejecución de diversas mejoras, el enclave se presenta ahora como una explanada de casi 2.000 metros cuadrados, la mayor del casco urbano, con vocación de convertirse en un gran escenario para albergar eventos culturales y de cualquier otra índole. La clase magistral de danza impartida el domingo por el bailarín Tono Ferriol sirvió como ejemplo de un potencial que el Ayuntamiento está dispuesto a explotar (en mayo ya está prevista una feria de las flores). Los comerciantes con negocios en la zona saben que esos nuevos usos pueden servir como motor para aumentar el atractivo de este punto de la ciudad y piden una programación constante al aire libre que sirva para dinamizar la zona. «Hay que ofrecerle cosas a la gente para que venga, que sepa que aquí siempre hay algo», señala Nieves Ania que tiene una floristería.

Ania lleva 37 años trabajando en Longoria Carbajal –primero como empleada y después como propietaria del negocio– y asegura que la reforma de la plaza ha sido todo un acierto. «Ahora hay más gente y se para más. Está alegre, hay luz. Ahora mismo es la mayor plaza que hay en Oviedo, así que es perfecta para organizar eventos. Sería beneficioso para el comercio, por supuesto, pero también para toda la ciudad», asegura.

Nieves Ania. / Miki López

Miguel Álvarez, que tiene una tienda de ropa, se mantiene en la misma línea. «Las obras han sido totalmente positivas, no hay color con respecto a como estaba la plaza. Antes, a pesar de estar en pleno centro, era un sitio casi muerto, nadie pasaba con ese armatoste ahí, estábamos tapados», dice haciendo referencia a la antigua fuente, después convertida en una gran jardinera. «Se ve que el Ayuntamiento tiene intención de desarrollar aquí eventos sociales y culturales y todo lo que hagan va a estar bien porque no hay en Oviedo una plaza como esta. Si los comerciantes nos uniésemos seguro que también podríamos hacer algo», destaca.

Miguel Álvarez. / Miki López

Katy Danine, encargada de un establecimiento de venta de perfumes, se suma a los que defienden que el cambio de fisonomía de Longoria Carbajal ha sido muy positivo. «Ahora se nos ve», señala. También le pide al Ayuntamiento un programa estable de eventos. «Todo lo que sea traer gente y ambiente es bueno para todos. La plaza ha quedado muy bien y eso hay que aprovecharlo», añade.

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Katy Danine. / Miki López

Liliana Sánchez, propietaria de una tienda de moda de mujer, opina igual que el resto. «Me parece ideal que se use este espacio para todo tipo de cosas, es un sitio inmejorable y a nosotros nos va a venir bien», señala. La única pega que le ponen los comerciantes a la plaza es que está «un poco sosa» y que necesita «algún árbol o algo verde».