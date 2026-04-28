Esther García: «La escritura también debe ser solidaria, y el libro 'Tinta indistinta' es un buen ejemplo»

«La escritura también debe ser solidaria, y este libro es un buen ejemplo», así lo dijo ayer en el Club Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, quien condujo una conversación acompañada por Lennart Koch, presidente de la Asociación Galbán contra el cáncer infantil, y el ilustrador Miguel Solís Santos, uno de los nueve artistas que han contribuido al volumen «Tinta indistinta». La diversidad de miradas presentes en la mesa reflejó el espíritu del libro: una obra coral en la que participan 68 autores asturianos, unidos por una misma voluntad expresiva.

«Tinta indistinta» nace como un proyecto profundamente consciente», indicó la presidenta de la AEA, que ha coordinado por la obra junto a Aurelio González Ovies. El libro propone una reflexión amplia sobre el concepto de «compromiso», eje temático elegido para conmemorar el cuarto de siglo de trayectoria de la asociación. Un compromiso que atraviesa sus páginas. Esther García subrayó que «cada ejemplar es más que una lectura, es un acto de generosidad», a la vez que remarcó la vertiente solidaria de la AEA. Todos los beneficios de la obra se destinan a la Asociación Galbán, que trabaja acompañando a niños. Lennart Koch habló sobre la realidad que afrontan estas familias: «Hay un antes y un después del diagnóstico. Si no tienes a alguien que te oriente, se pone muy cuesta arriba», recalcó. Explicó además que gran parte de los recursos de la asociación se destinan a ese acompañamiento continuo, así como a programas de apoyo a la investigación, uno de los pilares que distingue la labor de Galbán respecto a otras entidades.

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El ilustrador Miguel Solís destacó el valor simbólico del color en sus ilustraciones: «El azul es el color de la poesía», señaló, reivindicando la fusión entre imagen y palabra que se extiende al conjunto de la obra. El acto contó con la actuación musical del cantautor Haim Álvarez, que participa como ilustrador en el libro. «Este libro no solo se lee: se comparte, se siente y, sobre todo, se convierte en un gesto colectivo de apoyo a quienes más lo necesitan», resaltó Esther García.