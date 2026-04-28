La Fiscalía pide cárcel para una madre de Oviedo por las ausencias reiteradas de su hijo de 8 años al colegio
El absentismo escolar del menor alcanzó niveles elevados en 2024, con faltas justificadas de hasta el 31% de los días lectivos
La Fiscalía del Principado de Asturias comunicó este martes que solicita seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad para una mujer vecina de Oviedo acusada de desatender de forma continuada a su hijo menor, de ocho años, al que, según el Ministerio Público, no llevaba regularmente al colegio, privaba en ocasiones de alimentación básica y no garantizaba unas condiciones mínimas de higiene. La vista oral por estos hechos está señalada para este miércoles, 29 de abril, a las 11.15 horas, en la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 2 de Oviedo.
Según el escrito de acusación, la mujer convivía en la capital asturiana con sus tres hijos, de 26, 19 y 8 años. La Fiscalía sostiene que, “con evidente ánimo de incumplir sus obligaciones paterno-filiales”, desatendió de forma reiterada las necesidades educativas y asistenciales del menor. El absentismo escolar del niño, siempre de acuerdo con la acusación, se remonta al menos a 2021 y alcanzó niveles especialmente elevados en 2024. En los meses de febrero, marzo, abril y mayo de ese año, el menor faltó a clase el 25 %, 31 %, 28 % y 30 % de los días lectivos, respectivamente, sin causa justificada y pese a los reiterados requerimientos del centro educativo y de la Sección de Menores de la Fiscalía.
El Ministerio Público añade que la acusada tampoco cumplió con sus obligaciones en materia de salud. El menor, que recibe seguimiento por problemas digestivos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), dejó de acudir a varias citas y controles médicos programados.
A ello se suma, según los informes incorporados al procedimiento, una atención deficiente en la alimentación y la higiene. En determinados periodos, el niño acudía al colegio sin desayunar, llegando a pasar hambre, mientras que su aspecto presentaba signos evidentes de abandono: suciedad, mal olor, ropa descuidada y episodios recurrentes de pediculosis severa, con piojos visibles.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de abandono de familia recogido en el Código Penal. Además de la pena de prisión, solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la retirada de la patria potestad durante siete años.
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