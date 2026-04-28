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La Fundación Masaveu acometerá obras de limpieza y conservación en "Julia"

La escultura monumental de Jaume Plensa acumula suciedad y manchas de oxidación

Un hombre toma una fotografía a la escultura &quot;Julia&quot;

Un hombre toma una fotografía a la escultura "Julia" / LNE

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson financiará las tareas de mantenimiento y conservación de "Julia", la escultura monumental del artista Jaume Plensa de su propiedad que se yergue en la madrileña plaza de Colón.

La actuación será realizada, junto a la Comunidad de Madrid, por una empresa especializada en restauración de escultura y se desarrollará en estrecha colaboración con el estudio del artista. Aunque el estado general de conservación es bueno y desde su instalación en 2018 se lleva a cabo una limpieza anual, este año, tras ocho a la intemperie, se ha considerado necesaria una intervención más exhaustiva. La obra está sometida a las inclemencias meteorológicas y a la polución ambiental y requiere una limpieza integral para eliminar suciedad acumulada por la lluvia y la contaminación, así como pequeñas manchas de oxidación en la superficie. Se revisará el estado interno de la escultura, con una estructura tubular de acero inoxidable, y se restituirá la siliconaque une las distintas piezas.

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