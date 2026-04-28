El intercambio escolar del IES Doctor Fleming con Finlandia cumple 20 años
Doce alumnos de Seinäjoki, junto a dos profesoras, se desplazaron a Oviedo y participaron en un amplio programa de actividades
Hace veinte años, la profesora y directora finlandesa, ya jubilada, Tuula Lamminmäki, descubrió Oviedo. Se inició entonces un intercambio escolar del centro en el que impartía docencia con el IES Doctor Fleming.
Este curso se desarrolló una nueva edición. Recientemente, doce alumnos del centro Seinäjoen Lukio, de la ciudad finlandesa de Seinäjoki, visitaron Oviedo. Los estudiantes de español, junto con las profesoras finlandesas Hanna Lamminmäki y Emmi Rintamäenpää, participaron en un intenso programa de actividades organizadas por el departamento de Inglés y el programa «HablE», entre las que destacaron la visita al Muja (Museo del Jurásico de Asturias) y a Covadonga. También realizaron una ruta por el Oviedo antiguo y se desplazaron a Gijón para recorrer el Acuario y recibir una clase de surf.
En el IES Doctor Fleming fueron recibidos por la directora, Natalia Ortiz, y ofrecieron una charla al alumnado de 4.º de ESO sobre su ciudad y las costumbres de su país. El alumnado de 1.º de Bachillerato visitó Finlandia el pasado mes de octubre, y además de asistir a clases y participar en los proyectos colaborativos «Etwinning» y «Erasmus+», disfrutaron de actividades típicamente finlandesas, como el patinaje sobre hielo. También visitaron la ciudad de Tampere.
Los estudiantes finlandeses permanecieron en Oviedo, donde se hospedaron en domicilios de familias de estudiantes que participaron en el intercambio escolar, cinco días.
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