IU denuncia el estado actual de la fábrica de loza de San Claudio y pide reforzar las políticas sociales en Oviedo

La situación de extrema vulnerabilidad detectada en el entorno de la antigua fábrica de loza de San Claudio ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento de Oviedo. El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo mostró este martes su preocupación por la presencia de varias personas viviendo en condiciones de infravivienda en un espacio "profundamente degradado", evidenciando un problema social que llevaba tiempo gestándose sin respuesta efectiva.

La formación de izquierdas llevará este asunto al próximo Pleno municipal para exigir explicaciones sobre la actuación de los servicios sociales y las medidas adoptadas hasta ahora. Reclaman conocer qué intervenciones se han realizado y qué planes existen para evitar que se repitan situaciones similares, subrayando la importancia de una detección temprana de la exclusión residencial y de una respuesta institucional más ágil y preventiva.

Desde IU se apunta directamente a la falta de iniciativa del equipo de gobierno en la gestión de este enclave, convertido —según denuncian— en "un ejemplo paradigmático de inacción institucional". La antigua fábrica, cerrada desde hace años y sin un proyecto definido, ha derivado en un foco de vandalismo y usos incontrolados, por lo que la coalición insiste en la necesidad de una planificación integral que impulse la regeneración urbana y social de la zona de San Claudio.

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La concejala Cristina Pontón fue clara al reclamar cambios inmediatos: "es imprescindible reforzar los servicios sociales y la planificación urbana para que situaciones como esta no vuelvan a producirse, garantizando una respuesta digna y preventiva ante la exclusión habitacional". Una declaración que resume la exigencia del grupo municipal de priorizar las políticas sociales y evitar que el abandono institucional siga siendo el caldo de cultivo de nuevos casos de vulnerabilidad.