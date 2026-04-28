Jorge Muñiz y Guillermo Martínez pondrán la música a les lletres en Oviedo

Jorge Muñiz nació en Suiza, en 1974, regresó a Asturias con su familia y desde hace 28 años reside en Estados Unidos, es catedrático de composición y teoría en la Indiana University South Bend ; Guillermo Martínez vio la luz en Venezuela, en 1983, también él retornó con sus padres a Asturias y hace unos meses que se ha adentrado la docencia. Ambos comparten el magisterio de Leoncio Diéguez, que fue maestro de capilla de la Catedral de Oviedo y profesor del Conservatorio. Exactamente ayer se cumplía un año de su fallecimiento. Sus discípulos lo recordaron en el vestíbulo del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, minutos antes del inicio del ensayo del Concierto de les Lletres, que los reunirá, cada uno con una obra a estrenar, el 30 de abril a las 20.00 horas en su sala principal, con la Sinfónica del Principado, la OSPA, y Marco García de Paz en la dirección.

Jorge Muñiz y Guillermo Martínez llegan a esta cita con pérdidas vitales recientes. El padre de Jorge Muñiz falleció en noviembre de 2024; ya enfermo, en el hospital, viajó a Oviedo para acompañarlo y despedirlo, compartieron dos semanas de una "gran emoción" y "una experiencia muy profunda". Dos semanas después de su regreso a Indiana, donde tenía que asumir sus compromisos laborales, el padre de Jorge Muñiz falleció. "Empecé a escribir, empecé por el Kyrie", recuerda, y ya no pudo parar. El resultado de aquel arranque de inspiración fue la "Misa Novus Orbis" (Misa del Nuevo Mundo) que esta semana presenta en Oviedo y que es, además de una obra alentada por la pérdida del padre, una conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el país de acogida de Muñiz. Esa misa solemne, de la que en el Conciertu de les Lletres solo se interpretarán un par de movimientos, es también el gesto de gratitud de gratitud con el que el músico asturiano quiere mostrar su reconocimiento por "el cálido abrazo y las oportunidades que ha encontrado en su patria adoptiva".