Lucía Solla, artista invitada a la 25ª edición de #VersionaThyssen
La escritora gallega, afincada en Oviedo, participa en el concurso impulsado por el museo nacional a través de sus redes sociales
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, ha presentado la vigesimoquinta edición de #VersionaThyssen, en la que contará, entre otros artistas invitados, con la escritora gallega, afincada en Oviedo, Lucía Solla Sobral, autora de uno de los fenómenos editoriales de la temporada, la novela "Comerás flores", con la que ganó el Premio "El Ojo Crítico" de Narrativa.
La convocatoria de este año elimina por primera vez el límite de edad, de modo que cualquier persona a partir de los 16 años puede presentar su versión de una de las obras elegidas de la colección permanente hasta el 17 de mayo de 2026 y a través de Instagram, incluyendo los hashtags #VersionaThyssen25 y #VersionaThyssen, la mención a @museothyssen, el título de su obra y el título del cuadro versionado. Cada participante puede enviar todas las reinterpretaciones que quiera y optar a alguno de los premios, con una dotación de entre 500 y 1.000 euros, además de ventajas en el museo.
Las seis obras propuestas para versionar en esta edición son "Retrato de una joven dama con rosario", de Peter Paul Rubens; "La sala del concejo del Ayuntamiento de Amsterdam", de Pieter Hendricksz. de Hooch; "Bodegón con gato y pescado", de Jean Baptiste Siméon Chardin; "Retrato de un hombre de la isla de Dominica", del círculo de sir Joshua Reynolds; "Atardecer", de Edvard Munch, y "Calle con prostituta de rojo", de Ernst Ludwig Kirchner.
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