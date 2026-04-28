María José García, directiva del grupo de teatro Magdala, que actúa en Oviedo este viernes: "Asturias es nuestra segunda casa"

María José García (Granda, 1974) forma parte del Grupo Magdala desde 1997 y, en la actualidad, integra su directiva. Además, se encarga de toda la parte técnica de sonido en los espectáculos. La formación, procedente de Andalucía, actuará este viernes 1 de mayo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a las 19.30 horas, con el musical benéfico "Betania".

¿Qué puede esperar el público?

Una puesta de escena muy cuidada y un elenco de actores que, sin ser profesionales, son capaces de transmitir mucha vida. Esto lo hacemos por amor al arte, somos una comunidad con mucha vida, y nos encanta poder contribuir en causas nobles.

¿Tienen buenos recuerdos de sus actuaciones en Asturias?

Es nuestra segunda casa. Fuimos por primera vez en 2007 y desde entonces hemos ido sumando grandes amigos. Siempre que nos acercamos al Principado, ya sea a actuar o para pasar unos días de vacaciones, tenemos las puertas abiertas de muchas casas. Además, el público nos tiene mucho cariño.

¿Qué les dicen de "Betania"?

Llevamos más de un año representándola por toda España y las opiniones son positivas. La presencia de la temática religiosa es evidente, pero la obra trata temas muy relacionados con la vida cotidiana y cualquiera, sea creyente o no, puede disfrutar de ella. Nos dicen que transmite mucha esperanza y, teniendo en cuenta los tiempos que corren, es un orgullo para el grupo.

¿Cuándo empezaron a involucrarse con causas benéficas?

Es parte de nuestra filosofía. El sacerdote con el que empezó el grupo siempre nos decía que teníamos que dar gratis lo que habíamos recibido gratis. Sinceramente, no nos importa dedicar muchas horas de nuestras vidas a representar pasajes del evangelio, todas las personas creyentes tienen alguna misión y estamos convencidos de que nuestro cometido es evangelizar a través de las representaciones teatrales.

¿Cómo se preparan?

Cuando empezamos de cero un nuevo proyecto, nos reunimos quince días en la playa para hacer una puesta en común de toda la información que acumulamos sobre el pasaje que vamos a representar. Después elaboramos el guion, empezamos a componer las canciones que acompañan a la obra y asignamos los personajes. Finalmente, aprovechamos las quedadas que hacemos todos los domingos para ensayar e ir puliendo detalles.

Más de 850 kilómetros separan Granada de Oviedo, ¿cómo viajan?

En coches particulares, contemplamos la posibilidad de contratar un autobús, pero se nos iba de presupuesto. Nos manejamos con el dinero de las cuotas que pagamos entre todos y con lo que vamos sacando de las actuaciones.

¿Tiene futuro la formación?

Espero que sí, hay un grupo de personas entre 20 y 30 años muy implicados. Los más veteranos nos quedamos desfasados, la gente joven es una parte fundamental, son ellos los que nos ayudan a no quedarnos estancados.

¿Algún pasaje que se resista?

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