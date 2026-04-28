Nueve empresas pujan por diseñar el futuro del viejo HUCA: usos universitarios, vivienda y volver dar vida a una parcela sin uso desde hace once años

Reconvertir un agujero negro que desde hace doce años reina en la parte alta de la ciudad para transformarlo en el campus B de El Cristo, construir vivienda y volver a integrar 152.360 metros cuadrados de parcela entre los barrios de El Cristo y Buenavista. Nueve empresas pujan por la redacción del plan especial de reforma interior de los edificios del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Seis de ellas optan a la elaboración de todos los trámites medioambientales y urbanísticos; otro estudio concurre solo al primer lote del contrato y dos más al segundo. Este paso es decisivo para que la Universidad de Oviedo pueda reformar los antiguos edificios de Silicosis, Consultas Externas y Maternidad porque sin su aprobación inicial no puede pedir licencia para crear el campus B de El Cristo. También es clave para rediseñar los caminos que unan todas las estancias, y uno de los objetivos del Principado es alcanzar pronto un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para dar una nueva vida a la Residencia de Nuestra Señora de Covadonga, el edificio más grande del complejo, cuyo futuro pasa por su derribo.

El viejo HUCA ha visto cómo en estos últimos doce años el tiempo pasaba sin que el Principado hiciese nada por evitar su degradación. Además, la falta de personal de seguridad provocó que los edificios estén desvalijados. Solo queda la estructura, ya que tanto los techos como las barandillas de las terrazas o cualquier otro elemento han sido robado para su venta en el mercado negro. Una situación que hace tiempo provocó el hartazgo de los vecinos. Es por ello que tanto el presidente, Adrián Barbón, como el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, han pedido perdón en varias ocasiones durante los últimos meses. Sin embargo, las disculpas no son suficientes para quienes llevan años viendo la degradación de los terrenos. Quieren hechos.

Este plan especial permitirá comenzar a definir el futuro del viejo HUCA. La empresa adjudicataria dispondrá de veintitrés meses para desarrollar todos los trabajos, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva del documento. Entre medias llegará el visto bueno inicial, un paso que permitirá a la Universidad de Oviedo solicitar licencia al Ayuntamiento para comenzar a reformar el antiguo edificio de Silicosis con el objetivo de acoger la Facultad de Ciencias, que se ubica en Llamaquique. La previsión es que los despachos y laboratorios se trasladen allí de forma definitiva, mientras que los estudiantes lo ocuparán de manera provisional hasta que finalice la rehabilitación de Maternidad, que se convertirá en el gran aulario del campus B de El Cristo. Por su parte, el adjudicatario del lote para la documentación medioambiental dispondrá de doce meses para su redacción.

Noticias relacionadas

El Principado es exigente a la hora de diseñar los pliegos. Quiere que el diseño de futuro se base en criterios de urbanismo contemporáneo, integrando parámetros de movilidad sostenible junto a estudios específicos de impacto de género y de infancia. La evaluación ambiental también se prolongará durante doce meses. La coordinación de todo el proceso recaerá en la Dirección General de Ordenación del Territorio, que supervisará el trabajo de equipos multidisciplinares integrados por arquitectos, juristas especializados en urbanismo y expertos ambientales.