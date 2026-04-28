Los nuevos juzgados de Oviedo tienen 26 plazas sin cubrir: "A esta cifra hay que añadir las jubilaciones"

La puesta en marcha de las oficinas judiciales se ha hecho con 26 plazas sin cubrir. Esta fue la alerta hecha por la delegada sindical de SPJ-USO, Andrea Fernández, quien contabiliza que cinco de estas vacantes pertenecen a jefaturas y las 21 restantes son genéricas. «A esta cifra hay que sumar las jubilaciones que se están produciendo estas semanas». Esta falta de personal, reprocha, está provocando que la puesta en marcha de las nuevas oficinas judiciales se esté encontrando con muchos problemas. La nueva ley de eficiencia en la justicia supone un cambio de sitio para 450 de los 500 funcionarios de la administración en Oviedo y la cartelería no es nada clara. Los letreros antiguos conviven con los nuevos folios en los que se anuncia la nueva ubicación de los juzgados. Hasta en la puerta del Palacio de Justicia se colocó una hoja sin plastificar anunciando la entrada al tribunal de Instancia. Cualquier racha de viento o la lluvia lo puede estropear.

La mudanza más importante con este cambio es el traslado de los juzgados de la calle Rosal –Instancia 10 y 11– y Pedro Masaveu –Instancia 12– a los juzgados de Llamaquique permitiendo su unificación. El resto de secciones cambian de lugar, aunque sea dentro de una misma planta. «Las cajas de los expedientes siguen sin moverse. Por ejemplo, en el grupo de monitorios hay personal que empieza desde cero pero no puede trabajar hasta que les lleguen los expedientes», detalla Fernández. Lo que va avanzando es la instalación de los ordenadores gracias al arduo trabajo que están haciendo los informáticos. «No obstante, el sistema operativo está caído, pero es algo previsible porque se están actualizando los perfiles de los usuarios». La forma de trabajar con la nueva ley es completamente nueva. Antes, un funcionario dependía de un solo juez. Ahora, puede hacer frente a los casos dependientes de varios magistrados y hay trabajadores destinados a nuevas secciones. «No sé cuánto tiempo tardaremos en volver a la normalidad; en Gijón se implantó este modelo de oficinas judiciales hace un mes y siguen teniendo problemas con los teléfonos», reprochó Cristina Esteban, vicepresidenta de CSIF Asturias. Cuando un funcionario se dispone a llamar a una sección, acaba contactando con otra ralentizando todos los procesos.

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Esta es la primera fase de unificación de sedes judiciales. La segunda se pondrá en marcha entre octubre y noviembre cuando el juzgado de Vigilancia Penitenciaria abandone La Corredoria para ocupar el lugar en el que actualmente está Violencia sobre la Mujer. Este cambio supondrá una mejora para ambos.