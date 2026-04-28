Las obras para mejorar una canalización eléctrica obliga a derribar las escaleras de Fernández de Oviedo, en Ciudad Naranco

Las escaleras que conectan las dos partes de la calle Fernández de Oviedo, en el barrio ovetense de Ciudad Naranco, han tenido que ser derribadas para ajecutar la instalación de una canalización eléctrica de una compañía (no municipal) que mejora la que existía hasta ahora y permite la traída de más cableado con más seguridad. Pero como toda obra de estas características, también trae consigo algunas molestias para los ciudadanos: el paso permanecerá cerrado "al menos lo que queda de esta semana y la siguiente", según fuentes consultadas por este diario.

La actuación afecta a uno de los accesos habituales de la zona, pero los peatones pueden salvar este imprevisto utilizando el ascensor que hay al lado de las escaleras para acceder a la parte de arriba de la calle Fernández de Oviedo. Además de la demolición de las escaleras, las obras han implicado levantar buena parte de la zona verde colindante, que ya presentaba un estado de deterioro previo. Según lo previsto, este espacio será repuesto y acondicionado una vez finalicen los trabajos.

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El perímetro ha sido acordonado con vallas de seguridad para evitar el paso de peatones, obligando a los vecinos a utilizar recorridos alternativos mientras duren las obras. Desde el entorno vecinal se espera que la intervención concluya en el plazo anunciado y que tanto las escaleras como la zona verde queden completamente restauradas tras la ejecución de la canalización.