Pereira, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno: "Éticamente la guerra siempre está mal; en el plano político es necesaria"

Jaime Pereira, profesor de la Universidad de Bonn, en Alemania, e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, impartió ayer una nueva lección en la Escuela de Filosofía de Oviedo, dedicada en esta ocasión a revisar la vigencia de "La vuelta a la caverna. Terrorismo, guerra y globalización", la obra que Gustavo Bueno publicó a raíz de las movilizaciones ciudadanas del 2003 contra la invasión de Irak y el "No a la guerra". En ese libro, el filósofo, reseña Jaime Pereira, "critica las ideologías, sobre todo las pacifistas, y destapa la carga ideológica de esos mensajes".

La vuelta al "No a la guerra" del presidente español, Pedro Sánchez, devuelve a la actualidad los argumentos de Gustavo Bueno. "La guerra no es la misma, pero los discursos sí son los mismos", observa Jaime Pereira.

La cuestión de fondo es, sostiene, "la utilización retórica de la idea fuerza de paz, que moviliza la voluntad de los ciudadanos, y una idea metafísica de guerra. Eso es una impostura retórica, porque todo el mundo ve lo terrible que es la guerra, pero la realidad es tozuda, la guerra es necesaria a veces para mantener la seguridad y para preservar la paz".

El problema radica, explica, en "confundir el plano político con el ético; éticamente la guerra siempre está mal, en el plano político es necesaria". "No se puede estar en contra de la guerra ni a favor de la paz, de la Guerra y la Paz con mayúsculas", puntualiza.

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En "La vuelta a la caverna", señala, Gustavo Bueno hace "un examen muy exhaustivo" del asunto, que no deja escapar nada y que es absolutamente aplicable en al contexto actual, aunque a día de hoy, advierte, "hacer juicios sobre si esta guerra (la que enfrenta a Estados Unidos e Irak) es prudente o no sería prematuro".