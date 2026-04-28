El primer concurso de carteles de la Preba de la Sidra de Oviedo ya tiene ganadora

Gascona ya tiene imagen oficial para la esperada XXVI Preba de la Sidra 2026. El Bulevar de la Sidra ha anunciado que la ganadora del I Concurso de Carteles es la artista Andrea Ruiz Márquez, cuya obra representará esta emblemática cita sidrera. El jurado, integrado por profesionales del ámbito artístico y miembros de la Asociación de Sidrerías de Gascona, destacó la calidad, creatividad y esencia sidrera de la propuesta seleccionada.

El certamen, que se celebraba por primera vez, ha contado con una notable participación, con más de 55 propuestas llegadas de toda España, lo que evidencia el creciente interés por la cultura sidrera y su proyección artística. Desde la organización han valorado muy positivamente la implicación de los participantes, calificando el concurso como un "auténtico éxito creativo" que refuerza la proyección cultural de Gascona.

El cartel ganador. / LNE

La ganadora recibirá un premio de 600 euros y verá su obra convertida en el cartel oficial de la edición de 2026, consolidando así su trabajo como imagen representativa de uno de los eventos más destacados del calendario sidrero.

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La programación de la Semana de la Sidra llegará cargada de actividades culturales y festivas. Entre ellas, destacan charlas sobre la cultura sidrera, conciertos, el Concurso Oficial de Escanciadores y la propia Preba de la Sidra, que tendrá lugar el 7 de junio. Además, la celebración del Día Mundial de la Sidra el 3 de junio y una oferta gastronómica especial durante toda la semana completarán una agenda que convierte a Gascona en epicentro de la tradición sidrera