El primer concurso de carteles de la Preba de la Sidra de Oviedo ya tiene ganadora
Andrea Ruíz Márquez se impuso a más de cincuenta propuestas llegadas de toda España y recibirá un premio de 600 euros
Gascona ya tiene imagen oficial para la esperada XXVI Preba de la Sidra 2026. El Bulevar de la Sidra ha anunciado que la ganadora del I Concurso de Carteles es la artista Andrea Ruiz Márquez, cuya obra representará esta emblemática cita sidrera. El jurado, integrado por profesionales del ámbito artístico y miembros de la Asociación de Sidrerías de Gascona, destacó la calidad, creatividad y esencia sidrera de la propuesta seleccionada.
El certamen, que se celebraba por primera vez, ha contado con una notable participación, con más de 55 propuestas llegadas de toda España, lo que evidencia el creciente interés por la cultura sidrera y su proyección artística. Desde la organización han valorado muy positivamente la implicación de los participantes, calificando el concurso como un "auténtico éxito creativo" que refuerza la proyección cultural de Gascona.
La ganadora recibirá un premio de 600 euros y verá su obra convertida en el cartel oficial de la edición de 2026, consolidando así su trabajo como imagen representativa de uno de los eventos más destacados del calendario sidrero.
La programación de la Semana de la Sidra llegará cargada de actividades culturales y festivas. Entre ellas, destacan charlas sobre la cultura sidrera, conciertos, el Concurso Oficial de Escanciadores y la propia Preba de la Sidra, que tendrá lugar el 7 de junio. Además, la celebración del Día Mundial de la Sidra el 3 de junio y una oferta gastronómica especial durante toda la semana completarán una agenda que convierte a Gascona en epicentro de la tradición sidrera
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así