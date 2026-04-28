El PSOE achaca el abandono de la fábrica de Loza a la gestión del Alcalde de Oviedo: "Mientras se dedica a la feria de la camelia, cuestiones clave no merecen atención"

La situación de abandono de la fábrica de loza de San Claudio es "consecuencia directa de los agujeros negros en la gestión de Alfredo Canteli". Así lo detalló este martes el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, quien reprochó que "mientras el Alcalde se dedica a la feria de la camelia, cuestiones clave tanto en el área de Urbanismo como en las Políticas Sociales no le merecen ninguna atención”. El edil lleva tiempo criticando la falta de suelos industriales estratégicos. "El urbanismo es hoy un agujero negro, incapaz de resolver el Plan General, de tramitar con sentido La Vega, sacar adelante el parque del Este o de tomarse en serio la recuperación de suelos".

Fernández Llaneza advirtió que esta situación se ve agravada por las irregularidades denunciadas en el área, “que han derivado en ceses del personal de confianza del Alcalde, pero en ninguna explicación a la ciudadanía sobre el alcance de estas anomalías en Urbanismo”. No obstante, considera que el "verdadero agujero negro está en políticas sociales". "La pobreza sigue siendo una realidad estructural en Oviedo, donde cerca del 20% de la población se encuentra en riesgo de exclusión. Estamos hablando de miles de personas, muchas de ellas en situaciones de pobreza severa, que no pueden quedar fuera de las prioridades del Ayuntamiento".

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En este sentido, denunció que el Ayuntamiento mantiene 120 millones de euros de remanentes a plazo fijo en entidades bancarias; mientras “rechaza reforzar la atención a las personas más vulnerables y recorta los capítulos de ayudas”. “El PP votó este martes en contra de revisar al alza los convenios de las entidades sociales como la Cocina Económica, Albéniz, Cáritas o Cruz Roja que asumen buena parte de la atención a quienes más lo necesitan en Oviedo. ¿De qué sirve un Ayuntamiento si deja de lado a sus vecinos y vecinas en peores condiciones socioeconómicas?", se preguntó.