El PSOE exige medidas urgentes para acabar con las plagas de ratas, palomas y gaviotas en Oviedo
La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara asegura que el problema cada vez es mayor en los barrios y en la zona rural del municipio: "No es un asunto menor, puede derivar en problemas de salud pública"
La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara le pide al equipo de Gobierno municipal que refuerce las medidas de control de plagas para evitar la proliferación de ratas, palomas y gaviotas. Según sostiene la edil, la medida es urgente porque existe una “creciente preocupación vecinal” en distintos barrios y zonas rurales del municipio "a raiz de este problema".
Durante su intervención en la comisión de Educación y Salud Pública, la edil advirtió de que la situación no solo afecta a la imagen de la ciudad, "con suciedad y deterioro del entorno urbano", sino que puede derivar en problemas de salud pública. “No es un asunto menor”, señala Natalia Sánchez.
En los últimos meses, según defiende el PSOE, se han multiplicado las quejas por la presencia de roedores, así como por la acumulación de palomas en edificios y espacios públicos y la "cada vez más habitual" aparición de gaviotas, "especialmente molestas por los residuos que generan en calles, parques y mobiliario urbano".
"El PP ha reconocido la existencia del problema, pero lamentablemente ha descartado adoptar medidas extraordinarias para paliarlo", asegura Sánchez. "Argumentan que parte de la situación responde a comportamientos incívicos, como alimentar a las palomas o dejar restos orgánicos en la vía pública", añade. Sánchez Santa Bárbara considera que restar importancia al problema puede agravarlo a medio plazo. “No tratarlo adecuadamente hará que vaya a peor”, advierte.
Como alternativa, el PSOE propone combinar el refuerzo del control de plagas con una campaña de concienciación ciudadana, orientada a reducir prácticas que favorecen la proliferación de animales en el entorno urbano.
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