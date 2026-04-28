Rialto y moscovitas, un sabor que conquista imperios

Tanto monta, monta tanto moscovitas como Rialto cuando se cumplen cien años de que la familia Gayoso llegó de Luarca a Oviedo para abrir su pastelería y elegante salón en la calle San Francisco, enfrente del Edificio Histórico de la Universidad. Desde entonces cuatro generaciones de un negocio familiar que está en plena expansión gracias a una creación tan célebre como enigmático es el origen de su nombre. No importa. El secreto de su éxito radica en el sabor de una pasta que empezó siendo de té pero en ocho décadas ha conquistado paladares de imperios bien diferentes, desde la plantilla de Inditex (Zara) hasta la Armada Imperial de Japón.

La fama de las moscovitas es mundial. De otra forma no se explicaría uno de los pedidos más exóticos que ha recibido uno de los establecimientos de mayor arraigo histórico a Oviedo. Hace unos meses sonó el teléfono en Rialto para hacer un encargo singular, nada menos que 800 cajas: «Nos sorprendió mucho. Un pedido muy grande, ¡hay que elaborarlas! Y nos llegó directamente de la Armada Imperial Japonesa, eran para unos buques escuela suyos que estaban atracados en el Puerto de Barcelona, para todos los oficiales y demás personal», desvela Francisco Gayoso, cuarta generación confitera en Rialto.

Francisco Gayoso, cuarta generación confitera en Rialto, con un cofre de moscovitas, la más reciente presentación de la apreciada pasta. / Mario Canteli

En un principio Rialto fue el Royalti, que arrancó en 1926 como confitería-restaurante, pero acabó centrado «en la actividad confitera con especialidades que se hacían igual que hoy. Con mi abuelo, que debió ver claro que el negocio estaba en la capital, vino de Luarca nuestra familia y también la de su maestro confitero», apunta Francisco Gayoso. Atrás quedaba la pastelería primigenia , fundada por Braulio Gayoso en la capital valdesana. Como el franquismo veía mal los nombres extranjeros, el Royalti mudó a Rialto por decisión del primer Francisco Gayoso, el abuelo emprendedor que se vino a Oviedo.

Francisco Gayoso, el abuelo que decidió traer la confitería de Luarca a Oviedo, junto a una encargada, en una foto de 1948. / C.C.R.

La moscovita, especialidad sobre la que se sustenta la expansión de una plantilla con 110 empleados al cierre de 2025, aparece ya en recetarios de los años cuarenta, pero su evolución fue lenta. «De aquella no estaba registrada de manera oficial. Se empezó a elaborar como una pasta de té más. Fueron las clientas de la casa las que empezaron a pedir esa pasta más que otras y fue ganando protagonismo hasta tener su propia bandeja en el escaparate», añade el tercer Francisco Gayoso de la saga confitera. Con los años se pasó de elaborar unos pocos kilos de moscovitas «de la misma manera» que en esta última campaña de Navidad, «llegamos a hacer en un día 1.500-1.600 kilos»: la pasta de almendra Marcona triturada en el propio obrador y dosificando, una a una, con manga pastelera y baño a mano con chocolate por una cara. Su padre fue el primero que decidió la venta de la suculenta pasta en paquetes.

Ampliación y colas

Una delicia que desde hace años es el producto más deseado de la cesta de navidad de Inditex a sus sesenta mil empleados.La moscovita ya forma parte de la historia reciente de Asturias: fue el detalle de regalo en el viaje de estreno del tren de alta velocidad con Madrid.Su nombre está rodeado de misterio, asegura el tercer Francisco Gayoso de la saga confitera. «Se cree que el origen puede ser de un confitero austriaco que estuvo en Asturias hace muchos años y trabajó también en el obrador de mi abuelo,pero con certeza no sabemos de dónde viene el nombre».

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El crecimiento se plasma en la ampliación recién del obrador de Argame, donde solo se hacen moscovitas y bombones pues los pasteles se elaboran en el de la calle San Francisco, y se ve también en las colas para entrar al salón del Rialto, un fenómeno que tiene mucho que ver con el turismo y con las familias que forman la clientela de toda la vida. «Son nuestros mejores embajadores», asegura el Gayoso que ha impulsado la expansión de «un negocio familiar que crece en plantilla, con más maestros confiteros y con la idea de mantener la esencia de la elaboración artesana». Recetas de pasteles y moscovitas donde juega un papel clave la almendra Marcona del Mediterráneo. «Compramos setenta toneladas al año, vienen en trailers y las almacenamos en una cámara climatizada porque a veces hay rotura de stock y no nos podemos arriesgar».