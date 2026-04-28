¿Cuáles son los primeros postgrados que pondrá en marcha la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo? Son dos sumamente demandados y para enfermeros

La Universidad Alfonso X el Sabio mira a largo plazo. Las clases en la planta intermedia del Calatrava comenzarán en septiembre con los grados de Medicina y Enfermería a los que se sumará al año siguiente Odontología y Farmacia. También se pondrán en marcha cinco -y se planea un sexto- postgrados. Estas especialidades arrancarán con Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria.

Así lo detalló la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Aida Suárez Barrientos, durante la firma del convenio entre la institución y el Colegio Oficial de Enfermería de Asturias. Un acto que tuvo lugar este martes donde la primera destacó que la primera de estas especialidades es sumamente demandada a nivel nacional y al ser título oficial aporta "el valor y la calidad" esperados para una institución académica.

La Alfonso X el Sabio aterrizará en Oviedo demostrando sus valores básicos de compromiso, excelencia académica e innovación. Es por ello que han cerrado un acuerdo con el colegio de enfermería para promocionar "la formación continuada" del sector y que sus integrantes les asesore en cada uno de sus títulos para llevar a las aulas todas las necesidades que los especialistas se encuentran cada día en los hospitales, centros sanitarios y todo tipo de instalaciones donde se requiera de su presencia.

"Este convenio enriquecerá nuestros títulos con vuestro asesoramiento; necesitamos vuestra voz", avanzó. A cambio, los colegiados obtendrán una serie de "beneficios y oportunidades" si quieren estudiar en la primera universidad privada que aterrizará en Oviedo. "Tendréis un canal de comunicación preferente sobre los proyectos en los que estamos trabajando".

Unas palabras que fueron recogidas por el presidente del Colegio, Esteban Gómez Suárez, señaló que el convenio establece un marco de colaboración que será "muy fructífero" en un futuro próximo. Por un lado, tendrá ventajas comerciales para los colegiados en formación universitaria y postgrado, pero confía en establecer colaboraciones en la formación continuada y en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación "que permitan visibilizar el talento, excelencia y capacidad de las enfermeras asturianas".

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También tomó la palabra la vicepresidenta del Colegio, Lorena Busto, quien destacó que esta "unión es un entendimiento mutuo de la enfermería como ciencia y profesión".