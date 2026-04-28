La Universidad de Oviedo estrena la “Guitarra nº 21” de Pablo Serrano como símbolo de renovación de Minas

La Universidad de Oviedo inauguró este martes en el edificio de la antigua Escuela de Minas, en la calle Independencia, la escultura “Guitarra nº 21” del artista aragonés Pablo Serrano, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1982. La pieza, donada por la Fundación Azcona, se convierte en la primera obra del escultor en un espacio público de la capital asturiana.

El acto estuvo presidido por el rector Ignacio Villaverde, acompañado por el presidente de la fundación y expresidente del Consejo Social de la Universidad, Lalo Azcona, y por Susana Spadoni, representante del legado del artista. También asistieron la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

La escultura, de más de tres metros y medio de altura y realizada en acero corten a partir de una maqueta de 1985, ocupa el espacio donde hasta hace unos días se encontraban los monolitos trasladados al campus de Mieres. Su instalación se enmarca en el proceso de transformación del edificio, que será el futuro centro administrativo de la institución académica.

Durante su intervención, Villaverde subrayó el valor simbólico del momento: “No era un silencio de protocolo, era el silencio que provoca la solemnidad del encuentro con una pieza magnífica”, señaló al recordar el instante previo a la inauguración. El rector destacó que la obra “enriquece a la Universidad de Oviedo pero también a la ciudad de Oviedo” y agradeció a la Fundación Azcona su “generosidad” con la institución y con la ciudad.

El rector puso en valor la figura de Azcona como puente entre empresa y cultura: “Ha dedicado parte de su energía y de sus recursos a construir puentes entre el mecenazgo y la creación, entre la tradición artística y las nuevas generaciones”. Asimismo, recordó que esta es la segunda donación de la fundación tras la incorporación en 2021 de Greco II, de Rafael Canogar.

Sobre la obra, Villaverde destacó su dimensión conceptual: “Esta pieza no es una simple decoración urbana, es en sí misma una pregunta: ¿qué queda de un objeto cuando lo desmontamos y lo volvemos a reconstruir?”. En este sentido, vinculó la escultura con el momento de transición del edificio: “Simboliza también el cambio que vive este espacio y la forma en que la universidad quiere abrirse a la ciudad”.

Alfredo Canteli e Ignacio Villaverde, dándose la mano este martes en la antigua Escuela de Minas. / LB

El rector insistió en el papel de la institución en el proyecto de ciudad: “La Universidad de Oviedo quiere contribuir activamente a construir esa imagen de un Oviedo que aspira a ser capital europea de la cultura”.

Por su parte, Azcona reivindicó la tradición escultórica de Oviedo y la importancia del arte en el espacio público: “Las calles de Oviedo están llenas de esculturas y eso forma parte de una cultura y de una sensibilidad que transmitimos a las siguientes generaciones casi sin que se den cuenta”. El empresario recordó también el proceso de recuperación del legado de Serrano, incluido el catálogo razonado de su obra, elaborado durante más de una década.

En nombre de la familia, Spadoni agradeció la acogida de la pieza: “Pablo estaría súper feliz de tener esta escultura aquí”, afirmó, destacando la “sensibilidad” de la universidad y el apoyo de la Fundación Azcona para hacer posible el proyecto.

Villaverde tiende la mano al alcalde tras dos años de desencuentros

El rector Ignacio Villaverde aprovechó su comparecencia posterior al acto para referirse abiertamente a su relación con el alcalde Alfredo Canteli, marcada en los últimos años por tensiones personales. Villaverde diferenció entre el plano institucional y el personal: “Nuestra relación institucional con el Ayuntamiento sigue siendo magnífica”, aseguró, para añadir a continuación que el desencuentro se sitúa en el ámbito individual: “Es un desencuentro personal que él tiene conmigo; yo no lo he tenido con él”.

En este contexto, el rector expresó su deseo de que la inauguración de la escultura pueda servir como punto de inflexión: “Me haría mucha ilusión que esto pudiese ser el inicio de un reencuentro en lo personal”, afirmó, tendiendo la mano al regidor.

Villaverde explicó además que no hubo ocasión de comentar previamente la instalación con el alcalde debido al “celo y secretismo” con el que se preparó la intervención, aunque subrayó que la pieza está concebida como un elemento compartido: “No solo es patrimonio de la Universidad, queremos que forme parte de Oviedo y contribuya a su imagen cultural”.

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Preguntado por las críticas de exalumnos de Minas en Oviedo sobre el traslado de dos monolitos a Mieres, el Rector fue tajante. "Eso era historia de este edificio, pero ya no mueve el futuro", dijo al mismo tiempo que defendió como acertada la decisión de trasladar hace dos años los estudios de Minas. "Van muy bien en el campus de Mieres y es lógico que los monolitos que están ligados a esa actividad docente estén allí", zanjó Villaverde.