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Acepta una condena de tres meses de cárcel la madre acusada de permitir las ausencias reiteradas al colegio de su hijo de 8 años

La condena implica además la pérdida de la patria potestad sobre el menor durante 4 años y el pago de las costas del juicio

La acusada durante el juicio.

La acusada durante el juicio. / F. V.

Félix Vallina

Félix Vallina

La mujer acusada de desatender de forma reiterada a su hijo menor en Oviedo y de permitir ausencias reiteradas al colegio del menor asumió este miércoles los hechos que le imputaba la Fiscalía y aceptó una condena de tres meses de prisión, así como la retirada de la patria potestad durante cuatro años.

La condenada, cuyas iniciales son M. C. S., alcanzó un acuerdo previo con el Ministerio Público a través de su abogada, Patricia Peláez, lo que permitió rebajar la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía, que ascendía a seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

El fiscal la acusaba de incumplir de forma continuada sus obligaciones paterno-filiales, al no garantizar la escolarización regular de su hijo de ocho años —que acumuló elevados niveles de absentismo—, ni atender adecuadamente sus necesidades básicas. Según el escrito de acusación, el menor acudía en ocasiones al colegio sin haber desayunado, presentaba deficiencias en su higiene y aspecto, y no seguía de forma adecuada los controles médicos pese a padecer problemas digestivos que requerían seguimiento sanitario.

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El acuerdo se formalizó en la vista oral celebrada en la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 2 de Oviedo, evitando así la celebración completa del juicio.

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