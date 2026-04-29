Asturias ya tiene un «mapa» para no perderse por sus llinguas y sus lletres

El primer volumen del Pequeñu Atles Llingüísticu d'Asturies, presentado ayer por la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) con todos los honores, en el Palacio de Toreno, en Oviedo, y con la asistencia de la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, es el producto de un "trabajo coral, de un equipo amplio de colaboradores e informantes" y de décadas de trabajo de campo.

La obra, que firman Claudia Elena Menéndez y David Guardado, es deudora del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y heredera del atlas llingüístico del dominio asturleonés que, en los años 90, impulsó el entonces presidente de la Academia, Xosé Lluis García Arias, y que no llegó a cuajar.

Claudia Elena Menéndez y David Guardado quisieron dar continuidad a aquella iniciativa y llevarla hasta el final. Lo hicieron, explicaron ayer, con un par de ajustes: el territorio quedó restringido a Asturias y la tipología es ahora la de los pequeños atlas sintácticos, comentados e ilustrados, como los que existen de Baviera, del Piamonte, de otros territorios lingüísticos similares y, sobre todo, del catalán.

El primer tomo, que era el que se presentaba ayer, está dedicado al mundo animal. Tiene 75 entradas de sustantivos como el cabritu, el saltapraos, el pitu, l’abeya, el xabalín o el llagartu; de verbos como miagar, bramar o guarar, y expresiones como "¿Ú ta?". Cada una va acompañada de un mapa con sus variantes léxicas por concejos –proyecciones espaciales, no estrictamente ajustadas alos límites jurídicos–. Habrá otros cuatro tomos, con nuevas palabras y nuevas temáticas.

"Es una obra hecha con toda la sabiduría que nos transmitió la gente encuestada y la que hizo posible esta red", subrayaron los autores, que se valieron de las sucesivas encuestas realizadas a lo largo del tiempo: la del atlas peninsular, entre los años 1932 y 1947; la del que empezó García Arias, en los años 70, y las que hicieron ellos mismos, a lo largo del año pasado.

El Pequeñu Atles Llingüísticu se presentó en un acto muy concurrido, en el que intervino el presidente de la Academia de la Llingüa Asturiana, Xosé Antón González Riaño. Para él tuvo palabras de reconocimiento la Consejera de Cultura, y también para sus predecesores en el cargo. Vanessa Gutiérrez mencionó expresamente a algunos miembros de la Academia, a Xosé Lluis García Arias y Ana Cano entre ellos, sentados ayer entre el público.

"Esta obra nos invita a conocernos, buscarnos, encontrarnos y reconocernos desde nuestra singularidad", manifestó la titular de Cultura, destacando el valor de la labor de investigación de la llingua y reconociendo el esfuerzo de quienes se dedicaron y se dedican a ella. "Pienso en tantísimas publicaciones, en tantísimas grabaciones que nos permiten hoy tener un retrato de vidas, de la cultura, de la historia y de nuestra lengua, nuestra lengua de antes y también la presente", dijo. "Seguí la estela con muchísima admiración de tantas personas que recorrieron y recorren Asturias, eternizando nuestra memoria y nuestra voz como pueblo", añadió, y comentó que ella, que se dedica a la creación literaria, desarrolló el "el interés por la recogida de testimonios rurales por lo que significaban y connotaban, por lo que tenían de intrahistoria, como decía Unamuno, por lo que aportaban como lecturas alternativas a la historia –historias afectivas –".

El Pequeñu Atles Llingüístico, concluyó, "nos iguala a otras lenguas peninsulares que ya cuentan con atlas lingüísticos de referencia" y en él "no hay solo patrimonio pasado y memoria, también está el mapa de nuestro porvenir".

La programación de la Selmana de les Lletres, impulsada por la Consejería de Cultura, incluye estrenos de producciones escénicas y musicales, conferencias, presentaciones de libros y documentales y, además, ampliar su alcance territorial.

Jueves 30 de abril: 20.00 horas, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Conciertu de les Lletres Asturianes, con la OSPA y el Coro León de Oro, dirigido por Marco García de Paz.

Lunes 4 de mayo: en Candás, inauguración institucional de la Selmana con la presentación del libro "De viva voz. Taresa Cónsul y el teatru asturianu" y la proyección del documental "Taresa Cónsul: a la lluz de la solombra"; a las 19.00 horas, en Langreo, inicio del Proyectu Cónsul de Microteatro.

Martes 5 de mayo: en Corvera, estreno de "A min nada m’in-Theresa", de Dolfo Camilo Díaz; en Candás, mesa redonda "Pa ónde va’l teatru asturianu".

Miércoles 6 de mayo: en Gijón, pases matinales de la visita dramatizada "Taresa Cónsul y el círculu de Xovellanos" y "Duces suaños: un musical pal sieglu XXI", dirigido por Mapi Quintana; en Oviedo, conferencia "L’escenariu familiar de Taresa Cónsul Requexo y Grau" y nuevas representaciones del Proyectu Cónsul.

Jueves 7 de mayo: en Colunga, mesa redonda "Un teatru asturianu en femenín"; en El Entrego, espectáculo de voz y guitarra barroca "Poesimachia".

Viernes 8 de mayo: en el Museo Arqueológico de Asturias, performance "Camín del conventu", a las 10.30 y 12.30 horas; en Lugones, a las 11.00, entrega de los premios de los certámenes escolares.

Sábado 9 de mayo: en Tapia, homenaje a las letras eonaviegas con la presentación de" Cásasenos a nena", de Manuel García Galano; en Infiesto, Proyectu Cónsul; Llanera, representación de la obra "A min nada m’in-Theresa".

Noticias relacionadas

Domingo 10 de mayo: en Avilés, flashmob "A toos nos… In-Thresa", en El Parche; Cangas del Narcea, en el Teatro Toreno, últimas funciones de Proyectu Cónsul.