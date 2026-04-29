Los centros sociales habilitarán espacios para llevar el arte a todo el municipio

Oviedo activará sus centros sociales como espacios de creación artística a partir de mayo con el estreno del programa "Puxa el barrio. Arte que habita", una iniciativa municipal promovida como un nuevo impulso para la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 que comenzará llevando proyectos culturales y artísticos participativos a Buenavista y La Corredoria, para posteriormente extenderse a equipamientos municipales de otros puntos del concejo.

El Ayuntamiento anunció este martes el comienzo de este nuevo programa, concebido como un eje de su estrategia cultural a medio y largo plazo, con el objetivo de descentralizar la actividad artística y acercarla a la vida cotidiana de la ciudadanía. "Puxa el barrio", nombre que hace un guiño al eslogan de la candidatura ovetense "Puxa Europea, the future is now!", funcionará como un paraguas para distintas residencias artísticas repartidas por el territorio ovetense, tanto en zonas urbanas como rurales, en las que participarán creadores de danza, teatro, música, fotografía o nuevas tecnologías.

La propuesta se enmarca en el desarrollo del Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO 2035) y pone el acento en los derechos culturales, apostando por una programación participativa, accesible e inclusiva. La iniciativa busca, además, reforzar el papel de los centros sociales municipales, que pasarán de ser espacios de uso vecinal a convertirse en núcleos activos de producción cultural y encuentro comunitario.

El programa arrancará en mayo con "Huellas", una residencia centrada en la fotografía y en la memoria colectiva que se desarrollará en los centros sociales de Buenavista y La Corredoria. La propuesta invita a los participantes a trabajar con imágenes de archivo y relatos personales para reinterpretar su entorno, en un proceso abierto a cualquier persona, sin necesidad de experiencia previa.

A través de talleres, procesos de mediación artística y dinámicas grupales, los vecinos podrán implicarse directamente en la creación cultural, compartiendo vivencias y explorando nuevas formas de habitar el territorio. El objetivo es generar vínculos entre artistas y comunidad, favoreciendo una relación más directa y horizontal con la cultura.

Desde el Consistorio destacan que "Puxa el barrio" también aspira a dar respuesta a retos sociales como la participación democrática, la cohesión social o la convivencia en la diversidad, utilizando el arte como herramienta de transformación. Al mismo tiempo, el programa abre nuevas oportunidades para el tejido creativo local y contribuye a la profesionalización del sector.

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La iniciativa nace con vocación de continuidad y se alinea con el modelo cultural que Oviedo presenta en su candidatura europea: una cultura de proximidad, compartida y construida colectivamente, con los barrios como escenario principal de innovación social y cultural. El objetivo principal es dar un impulso a la participación cultural de Oviedo, que a finales de este año tendrá el examen final frente a las ciudades rivales –Granada, Cáceres y Las Palmas– para ostentar la capitalidad cultural del viejo continente en 2031.