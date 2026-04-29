Christina Rosenvinge, miembro del jurado de los Premios Princesa de las Artes: "Ha habido un boom de la música en directo, porque el público la demanda"

Christina Rosenvinge, voz femenina del indie español, compositora, también actriz, incluso escritora, debutó en el jurado de las Artes la pasada edición de los Premios "Princesa de Asturias". Andaba de gira y llegó a Oviedo, pese al apagón, cuando nadie lo había conseguido. Las deliberaciones se hicieron telemáticamente. Ayer las reuniones retomaron el formato ordinario. Rosenvinge llegó con "un abanico de favoritos bastante amplio" y no solo del mundo de la música.

La industria musical vive una era de negocio global y superproducciones. ¿Hay hueco para músicas más íntimas en ese panorama?

La irrupción de las nuevas tecnologías ha tenido un efecto muy positivo. Ha desaparecido la grabación de discos como medio en sí mismo, con el que se podía hacer carrera sin tocar en directo. Ahora tienes que tocar en directo. Ha habido un boom de la música en directo, no solo porque los artistas estén en giras, sino porque el público lo demanda. Además, al poder oír música a cualquier hora en formatos pequeños y de poca calidad, la música en formato grande resulta ahora una experiencia mucho más emocionante. Tanto la música en clubs como en grandes escenarios ha tenido un enorme boom. Todo el mundo está tocando todo el tiempo.

Tantos festivales... ¿Está saturado ese modelo?

Para mi gusto se deberían mantener las giras durante todo el año, sobre todo con los grandes artistas. Si vas a un concierto y pones toda tu concentración en uno solo, lo disfrutas mucho más que si durante tres días ves diez o doce al día. Es como comerte la comida de todo el año en cuatro días: no es natural. Tienen que convivir los dos formatos. El Primavera Sound, por ejemplo, no solo es el festival, también organiza giras durante todo el año.

¿El disco, como obra conceptual, está de regreso frente a la oferta aleatoria de las plataformas?

Nunca ha dejado de existir. Hay muchos artistas que lanzan álbumes con un concepto estético, sonoro e ideológico muy potente. Mucha gente usa las plataformas como si fuera la radio, pero el melómano escoge lo que quiere oír y en el orden en que lo quiere oír.

Usted ha explorado varias artes. ¿Es enriquecedor ese diálogo entre disciplinas?

En mi caso ha surgido de forma totalmente orgánica. Primero escribí letras de canciones; luego fui cantante y compositora; después empecé a hacer cine, teatro, publiqué un libro y también he hecho música para cine. El paso de un sitio a otro es natural porque las disciplinas se tocan. Quien canta o toca puede actuar, y muchos actores son excelentes cantantes porque tienen la voz trabajada.

El peso de las mujeres en la industria musical es cada vez mayor.

En los 90 yo estaba muy a menudo en situaciones en las que era la única chica. Recuerdo un festival en Latinoamérica, fui a desayunar con los artistas y era la única mujer; pensé que era antinatural si la mitad del público eran mujeres. En los últimos años esto ha cambiado radicalmente y ahora hay una presencia importantísima de mujeres. Sin embargo, en puestos de decisión –directores de festivales, promotores...–sigue habiendo mayoría masculina. Es importante que haya mujeres en todos los ámbitos para que haya amplitud de criterio.

¿En qué proyectos anda ahora?

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Lo último que he hecho está ahora en los cines: la película de Ángeles Sinde donde interpreto a una mujer danesa que vive en Benidorm. He tenido que aprender a hablar con acento danés y a liar porros, nunca se sabe cuando vas a tener que aprender algo... También he hecho una canción para la película, "Sin decir adiós", y estoy preparando un disco nuevo. Quiero grabar este verano y que salga antes de fin de año o a principios del siguiente. No me gusta trabajar contra una fecha: soy muy obsesiva con mi trabajo y prefiero que esté perfecto antes de publicarlo.