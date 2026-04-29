Dos estudiantes de Oviedo entran en la lista de los 111 jóvenes con más talento de España
La convocatoria ha reunido más de 2.000 aspirantes y es un reconocimiento que pone el foco en el impacto de los universitarios más destacados del país
Dos estudiantes de Oviedo se han colado entre los 111 jóvenes con más talento de España al ser seleccionados en la prestigiosa "Nova 111 Student List 2026", un reconocimiento que pone el foco en la excelencia académica, el potencial y el impacto de los universitarios más destacados del país. La presencia de estos dos perfiles asturianos refuerza el peso del talento emergente del norte en una edición marcada por la diversidad territorial y la calidad de las candidaturas.
La convocatoria ha reunido más de 2.000 aspirantes, de los que el jurado ha escogido una muestra con una notable paridad de género: un 52% de hombres y un 48% de mujeres. Sin embargo, persisten diferencias por áreas, con una clara mayoría femenina en Negocios, Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que en Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones predominan los hombres. En Derecho, en cambio, se alcanza un equilibrio total, reflejo de la evolución desigual de la presencia femenina en distintos ámbitos.
El proceso de selección ha sido especialmente exigente, basado en más de 200 criterios de evaluación y con la participación de grandes compañías como McKinsey, ABB, Cellnex o LG Electronics, que forman parte del jurado. En cuanto al perfil de los premiados, el 86% ha estudiado en España y el 61% procede de universidades públicas, mientras que la dimensión internacional sigue siendo clave, el 78% ha realizado estancias en el extranjero.
La edición distingue además a la denominada "Súper Nova", que este año ha recaído en Julia Laguna, investigadora en astronomía y ciencia de datos en la Universidad de Cambridge. Más allá de los galardones, los seleccionados pasan a formar parte de la red Nova, con acceso a mentorías, networking y oportunidades profesionales, en un entorno que busca impulsar el talento bajo criterios de mérito y proyección internacional.
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