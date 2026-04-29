El gran festival del que Oviedo volverá a ser epicentro con un escenario inédito y muy conocido

El VESU vuelve a casa. La séptima edición del festival que ha logrado situar a Oviedo en el itinerario de la vanguardia musical independiente regresará a sus orígenes el próximo mes de junio. Del 26 al 28 de junio, la capital asturiana recuperará el protagonismo absoluto de una cita que este año apuesta por el "kilómetro cero" urbano, concentrando su actividad de viernes y sábado en el entorno de El Campillín, concretamente en el recinto de la Fundación Educativa Santo Domingo – Dominicos.

La organización busca este año un diálogo entre la modernidad sonora y el peso de la historia. Al trasladar el grueso de los directos al patio de los Dominicos —un espacio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)— el denominado Espacio FMC (en referencia al patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura) pretende poner en valor el patrimonio local a través de la cultura contemporánea. No será solo música; será una experiencia de ciudad.

El cartel de este año, que mantiene el respaldo de la plataforma Vibra Mahou, vuelve a ser un ejercicio de orfebrería para los melómanos. María Arnal encabeza la nómina de artistas con su nuevo espectáculo, AMA. Será la única oportunidad de ver en la región a la artista catalana, que ha trascendido los límites del folk para abrazar una mística electrónica única. Junto a ella, el post-punk de Depresión Sonora y el rock garajero de los barceloneses Mujeres aseguran la cuota de intensidad de las dos primeras jornadas.

Vanguardia y entorno rural

La programación del Escenario Vibra Mahou se completará con la nueva etapa de Pimp Flaco y Kinder Malo (ahora bajo el nombre de Dora Band), el talento local de Puño Dragón, y propuestas emergentes que son marca de la casa como Las Petunias, Sobrezero o los británicos Snake Eyes. Además, queda pendiente el anuncio de un "Concierto Sorpresa" que se desvelará en las próximas semanas.

Fiel a su identidad de festival expandido, el VESU no se limitará al asfalto. El domingo 28, la actividad se desplazará a la Central Artística de Bueño (CAB), en Ribera de Arriba. Bajo el sello "VESU en La Ribera", el certamen se despedirá con una jornada diurna que busca conectar con el público familiar a través de las actuaciones de Begut y Billy Boom Band.

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Con los abonos para el tercer tramo ya a la venta a un precio de 50 euros, el VESU se consolida como ese "festival boutique" que huye de las aglomeraciones masivas para centrarse en la prescripción: bandas que hoy son secreto de unos pocos y mañana llenarán pabellones. Oviedo ya tiene su banda sonora para el inicio del verano.