Un homenaje a Kepa Junkera y un desfile con 600 personas por Oviedo, platos fuertes del XVIII Festival Internacional de la mascarada ibérica, que desembarca en Asturias

Un homenaje al compositor y músico Kepa Junkera y un desfile con más de seiscientas personas por el corazón de Oviedo serán los platos fuertes del XVIII Festival Internacional de la Mazcara Ibérica, que sale por primera vez de Portugal para celebrarse en distintos puntos de Asturias, del 12 al 20 de junio próximo. “Para nosotros es un sueño venir a Oviedo y a Asturias”, subrayó el responsable de la organización, el luso Hélder Ferreira, quien garantizó “una programación muy rica” y manifestó el respaldo a la candidatura ovetense y asturiana para ser capital europea de la cultura en 2031.

La presentación del XVIII Festival internacional de la Mazcara Ibérica tuvo lugar este miércoles en el salón de actos del Museo Arqueológico de Asturias, con la animada presencia de los Mazcaritos de Oviedo, que participarán de manera activa en el certamen del próximo mes de junio. Una asistencia y “el muchu trabayu en defensa del patrimonio cultural” que contó con el agradecimiento expreso de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, quien animó a “inculcar a los nenos y nenes”.

De la Baixas de Oporto y Lisboa, que han sido escenario de las diecisiete ediciones precedentes, el Festival Internacional de la Mazcara sale por primera vez de Portugal para celebrarse en Asturias, con un “programa multidiscplinar” con actividades que se desarrollarán en Oviedo, El Valledor, Rozaes (Villaviciosa), Valdesoto (Siero), Gijón y Avilés, entre otros escenarios. El certamen internacional contará con grupos de máscaras de España, Portugal, por primera vez de Andorra, Por primera vez, el desfile contará con representación de todos los países de la península Ibérica, tras la incorporación de un grupo de Andorra, que se suma a las delegaciones de España y Portugal. Habrá grupos de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y representantes de Bulgaria, Grecia y Rumanía.

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El presidente del comité organizador, Hélder Ferreira, repasó los eventos de una amplia y variada “programación con música, exposiciones de fotografía y pintura, cine, desfile, en definitiva muy rica y atractiva”. El festival, enfatizó Ferreira, arrancará el próximo 12 de junio con un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo del grupo Felpeyu en homenaje al músico y compositor vasco Kepa Junkera, “una figura de la música tradicional, de la que es un gran investigador, y que como saben por problemas de salud no volverá a tocar”. Un evento en el que “también ha querido estar la cantante portuguesa Celina da Piedade, por su amistad con Kepa Junquera, que cantará dos o tres temas con Felpeyu”. Al día siguiente tendrá lugar la inauguración de una exposición de fotografía sobre las máscaras asturianas en el Palacio del Conde Toreno, en Oviedo y los cuatro fotógrafos asturianos con obra en dicha muestra ofrecerán una conferencia esa tarde en El Valledor. “El programa combinará actos en ciudades y en la zona rural”, destacó Helder Ferreira, quien hizo mención a actividades en Rozaes, Valdesoto, en la Universidad Laboral de Gijón, Avilés y el Museo de Bellas Artes de Asturias, entre otros escenarios. Para el sábado 20 está programado un gran desfile, con más de seiscientos participantes, que discurrirá por la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo, la plaza de la Catedral, la Escandalera y el Campo San Francisco. El festival también contará con la presencia de una delegación de Viana do Castelo, la ciudad portuguesa que acogerá la siguiente edición. “La cultura abre puertas, no se trata solo de organizar una serie de actos, sino de que el festival sirva de puerta a la inclusión, no solo en la Península Ibérica sino también con África y América”.