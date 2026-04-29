IU urge un pacto institucional en Oviedo para relanzar el Prerrománico en el 40.º aniversario de la Unesco

Oviedo se dispone a debatir en mayo una nueva propuesta para reforzar la protección y proyección del prerrománico asturiano en un momento simbólico: el 40.º aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco de varios de sus principales monumentos. IU-Convocatoria por Oviedo anunció este martes que llevará al próximo Pleno municipal una proposición orientada a impulsar una estrategia institucional más ambiciosa sobre uno de los principales activos culturales del territorio.

La iniciativa llega en un contexto de creciente debate sobre el papel que el arte asturiano debe desempeñar tanto en la política cultural autonómica como en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Desde la coalición consideran que, pese a los avances registrados en conservación, restauración e investigación desde la aprobación en 2018 del Libro Blanco del Prerrománico, persisten déficits estructurales en coordinación institucional y planificación estratégica.

Entre las medidas planteadas figura el compromiso del Ayuntamiento con una gobernanza unitaria del prerrománico mediante el relanzamiento de la comisión de coordinación prevista hace años entre administraciones locales, Principado, Iglesia y Estado, un órgano cuya constitución efectiva sigue pendiente.

La propuesta también incluye la promoción de un Pacto por el Prerrománico vinculado a la actualización del Libro Blanco de 2018, con el objetivo de incorporar una estrategia integral sobre el arte asturiano como elemento de identidad y proyección exterior de Asturias y de la propia capital.

IU defiende además reforzar el papel académico de la Universidad de Oviedo mediante la creación de una Cátedra de Prerrománico y un grupo interdisciplinar especializado, en un momento en el que distintos sectores culturales han mostrado preocupación por la falta de relevo investigador en este ámbito.

La iniciativa se completa con propuestas más vinculadas a la experiencia del visitante, como la implantación de un sistema integrado de reservas y mejoras en accesibilidad y recepción turística en enclaves como Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados.

El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, subrayó que la efeméride “debe servir para dar un paso adelante en la protección y proyección del patrimonio mundial asturiano”, al tiempo que reclamó superar etapas marcadas por la insuficiente coordinación entre instituciones.

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El debate sobre el futuro del prerrománico ha ganado visibilidad en las últimas semanas coincidiendo con el aniversario de la declaración de la Unesco y con una reflexión más amplia sobre el aprovechamiento cultural de este legado. Aunque Asturias ha mantenido una línea estable de conservación e intervenciones patrimoniales, voces del ámbito académico, institucional y editorial vienen señalando desde hace años la ausencia de una estrategia capaz de convertir este patrimonio en un vector de proyección internacional y autoestima colectiva.