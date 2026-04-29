María Pagés, presidenta del jurado de los Premios Princesa de las Artes: "Las artes no son artes si no se comparten"

Con la reunión del jurado de las Artes, de vuelta en el hotel de La Reconquista de Oviedo una vez finalizadas las obras en el edificio, arrancó ayer una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias de las Artes. Al de los ocho galardones que anualmente otorga la Fundación Princesa de Asturias concurren este año 55 candidaturas de 30 países. Hoy, a las 12.00 horas, se conocerá quien es el ganador.

Las deliberaciones, este año con la bailaora María Pagés debutando como presidenta del jurado, formado por 17 profesionales de distintos ámbitos, se presumían ayer muy discutidas por el alto nivel de los aspirantes. Llegaba "ilusionada", reconocía, "dispuesta a hacer un buen trabajo". "De estos jurados siempre se sale muy enriquecida, siempre se comparten opiniones, modos de ver y son muchas disciplinas, todas del mundo de las artes", comentó Pages, que desde hace un año anda enfrascada en su nuevo proyecto en el Centro de Danza Matadero, con el Ayuntamiento de Madrid. "Hay un denominador común en los premiados, se valora mucho el compromiso, más allá de lo que es el propio arte, cómo tú te sitúas ante la sociedad y cómo la sociedad te sitúa a ti: las artes tienen esa misión, no son artes si o se comparten", reflexionó.

Eduardo Torres-Dulce , fiscal jubilado y crítico cinematográfico, destacó la variedad de las candidaturas. "La nómina es imbatible", admitió. El actor y director de teatro catalán Josep Maria Flotats llegó con varios favoritos y de distintas disciplinas, pero, dada la confidencialidad de las deliberaciones, no se atrevió más que a dar un ejemplo, bromeando: "Mi favorito sería Cervantes".

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Flotats ya es veterano en el jurado de las Artes, pero muchos se estrenaron ayer. Entre ellos el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, el gijonés Alfonso Palacio. "Me hace mucha ilusión participar con todos estos colegas, algunos de los que conozco muy bien, y coincidiendo incluso con Estrella de Diego, que es patrona del Prado", admitió y en una categoría en la que caben, enumeró, "las artes plásticas, la fotografía, la arquitectura, la música, dentro de la música , la clásica, la popular, el cine...". "Lo importante es que hagamos una operación de atenta escucha y que las votaciones vayan depurando hasta llegar al premiado más acertado", opinó. n