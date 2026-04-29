Mario Arias denuncia una «estrategia de intoxicación» de la oposición sobre las denuncias anónimas del Ayuntamiento de Oviedo

Tensa comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo. La comparecencia solicitada por la oposición para pedir explicaciones sobre las presuntas presiones a funcionarios en el área de Urbanismo mediante correos anónimos enviados al canal municipal de denuncias se convirtió este miércoles en un duro cruce de reproches. El primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias (PP), compareció para defender con uñas y dientes una gestión que calificó de «impecable», mientras cargaba con dureza contra el PSOE y Vox por lo que considera una «estrategia de intoxicación» basada en el manejo «insensato de información confidencial» para tratar de «desgastar al gobierno» y no respetar el procedimiento abierto «sin injerencias políticas» por «funcionarios de alto nivel», que tienen tres meses para decidir si las denuncias son susceptibles de llegar a la Fiscalía.

Arias, que llevó el peso de la defensa gubernamental, promovida a raíz de una primera denuncia anónima que desembocó en el cese del exasesor de Alcaldía Ignacio Morales no se anduvo con rodeos. El edil popular acusó a socialistas y a la formación que encabeza Sonsoles Peralta de haber demostrado una «falta de rigor absoluta» en el tratamiento de los datos del canal interno de denuncias. «El incumplimiento del deber de sigilo y la vulneración de la confidencialidad son infracciones muy graves, con multas que pueden llegar a los 300.000 euros», advirtió el primer teniente de alcalde, recordando que tanto el Secretario General como la Asesoría Jurídica ya habían emitido avisos explícitos al respecto.

Para el equipo de gobierno que lidera Alfredo Canteli, la polémica es una «fantasía» alimentada por la oposición ante su «imposibilidad» de criticar la acción política municipal. Arias defendió la «postura contundente y ejemplar» del Alcalde al destituir en su día al asesor Ignacio Morales y garantizó que, de haber más responsabilidades que depurar, «el Consistorio llegará hasta las últimas consecuencias», pero siempre bajo el cauce legal y no bajo «intoxicaciones mediáticas».

Sin embargo, las explicaciones no calmaron las aguas en la bancada de la oposición. Desde el PSOE, el concejal Jorge García Monsalve afirmó salir «doblemente preocupado» de la comisión municipal. El socialista puso el dedo en la llaga de los tiempos. Según explicó, Arias admitió haber recibido un correo de los trabajadores denunciando presiones en diciembre de 2025 y «no hizo absolutamente nada para abordar el asunto». «El responsable de Personal recibe una denuncia de empleados públicos sobre presiones en la tramitación de expedientes y no actúa en consecuencia», denunció Monsalve, quien avanzó que pedirán la comparecencia del edil de Licencias, José Ramón Pando, al ser este el «escudo» tras el que se parapetó Arias.

Vox, por su parte, fue un paso más allá en la crítica. Su portavoz, Sonsoles Peralta, lamentó que el PP prefiera «esconderse en amenazas» antes que aceptar una comisión de investigación. «Lo que hemos visto es una excusa política para no investigar. La confidencialidad protege al denunciante, pero el silencio solo protege al PP», sentenció Peralta, quien exigió una rectificación inmediata a Arias por acusarles de revelar datos secretos.

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En un tono más institucional pero igualmente crítico se pronunció Alejandro Suárez (IU-Convocatoria por Oviedo). El edil calificó de «superficiales» las palabras del primer teniente de alcalde y anunció que su grupo esperará los tres meses de plazo legal para conocer el informe técnico de la Administración. Suárez, no obstante, marcó distancias con Vox: «No entraremos en la estrategia de la extrema derecha de señalar a toda la estructura municipal; el Ayuntamiento es una institución sana», zanjó, apostando por la prudencia respecto a la investigación interna abierta por los técnicos del Ayuntamiento antes de exigir responsabilidades políticas.