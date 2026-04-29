Alfredo Canteli, a los escolares en su visita al colegio Novo Mier: «Cuando era niño soñaba con ser alcalde»

En las paredes de los pasillos del colegio Lorenzo Novo Mier el deporte es el protagonista. En ellas se exponen los trabajos elaborados desde septiembre por los escolares de los diferentes cursos, desde Infantil hasta 6.º de Primaria. Una labor terminada recientemente, que giró en torno a «Oviedo, ciudad europea del deporte 2026», la distinción concedida a la capital regional, que fue el lema del proyecto integrado de centro del colegio Lorenzo Novo Mier. Ahora, cuando se aproxima el final de curso, todo el material se ha recopilado para que las familias de los 400 escolares vean el resultado final. También el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Educación, Lourdes García, quisieron conocer el trabajo de los alumnos.

Y sobre deporte, pero también sobre su labor, le preguntaron al regidor los escolares de 4.º de Primaria. «¿Cómo se sintió cuando ascendió el Oviedo?», fue la primera de las cuestiones planteadas, a la que Canteli respondió que «muy feliz». También le pidieron que eligiese entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. «Messi es muy bueno, irrepetible, pero los goles los marca Cristiano Ronaldo», dijo el Alcalde, que destacó la inversión realizada para remodelar el Palacio de los Deportes.

«¿Cuál era su sueño cuando era niño?», fue una de las preguntas dirigidas por los escolares. «Ser alcalde de Oviedo», apuntó, para añadir que lleva «siete años y me voy a presentar a la reelección» en las elecciones municipales del próximo año. Esta tarea al frente del Consistorio «la disfruto, aunque siempre tienes baches». «Estoy luchando y trabajando mucho», añadió Canteli, que les dijo a los niños que tienen que «estudiar mucho».

La distendida charla del regidor con los escolares se produjo después de que recorriese las zonas donde se exponen los proyectos desarrollados. En castellano, en inglés y en asturiano se plasmaron los contenidos en las paredes del centro. «Elegimos la distinción de ‘Ciudad europea del deporte’ que consiguió Oviedo como proyecto en torno al que trabajaron todos los cursos, cada uno con una temática diferente», aseguró la directora del colegio Lorenzo Novo Mier, Susana González.

Por la izquierda, Leticia Lana, jefa de estudios del centro; Susana González, directora, y Miguel Ángel Rodríguez, secretario, junto a la mascota diseñada para la «Ciudad europea del deporte». / .

A la entrada del centro, globos azules y blancos recibían a los visitantes, que encontraban en el hall la primera muestra del proyecto, con un resumen de las visitas que diversos deportistas realizaron durante los últimos meses. Atletas, jugadores de baloncesto y de balonmano figuran entre ellos.

Los escolares elaboraron diversos contenidos sobre la distinción de «Ciudad europea del deporte» e incluso, manifestó la directora del centro, «crearon una mascota, a la que llamaron Cachopín», lleva el escudo del Real Oviedo y comparte espacio con otras de las diferentes citas de los Juegos Olímpicos. También se hizo un repaso de las carreras solidarias que se celebran en Oviedo y de las instalaciones deportivas existentes.

Los alumnos realizaron una investigación sobre los deportes tradicionales asturianos y elaboraron un pasapalabra. Otros grupos centraron su labor en el deporte femenino y en la tenista Serena Williams, premio «Princesa de Asturias de los Deportes 2025».

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Además, el deporte y el arte se dan la mano. En las aulas se realizaron versiones de obras como «Los corredores», un óleo sobre lienzo de Robert Delaunay. Las creaciones de los escolares se exhiben junto con una reproducción del cuadro original. En las aulas de Infantil, el proyecto se centró en el fútbol, el baloncesto y el balonmano.