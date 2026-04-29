Oviedo acoge el XXI Encuentro Nacional de Encajeras con más de 700 participantes

El Palacio de Congresos de Oviedo acogerá este sábado 2 de mayo el XXI Encuentro Nacional de Encajeras "Ciudad de Oviedo", una de las citas más destacadas del país en el ámbito del encaje de bolillos, que reunirá a más de 700 participantes llegados de distintas comunidades autónomas. El evento, que se celebrará en la Sala de Cristal del recinto entre las 12.00 y las 17.00 horas, convertirá el espacio en una gran muestra de artesanía textil de alto valor.

Organizado por la Asociación de Encajeras Ciudad de Oviedo, el encuentro alcanza su vigesimoprimera edición con cifras récord de participación y una consolidada proyección nacional. Tras más de dos décadas de trayectoria, se ha convertido en un referente del sector, poniendo en valor una técnica de origen medieval que consiste en el entrelazado de hilos mediante bolillos siguiendo patrones fijados sobre un soporte tradicional.

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Durante la jornada, de entrada libre hasta completar aforo, el público podrá contemplar centenares de piezas, tanto tradicionales como contemporáneas, entre ellas puntillas, mantillas, abanicos o diseños más innovadores. Además, estarán representados distintos estilos como el encaje ruso o el procedente de Hinojosa del Valle (Extremadura), en una cita que refuerza el papel de Oviedo como escaparate del patrimonio artesanal y la creatividad textil.