Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas

Oviedo volverá a dar inicio a las fiestas de San Mateo un jueves, el 10 de septiembre. La capital asturiana replicará el modelo puesto en marcha el año pasado, adelantando un día el pregón y evitando que los amantes de la ópera tengan que elegir entre acudir al estreno de la temporada en el teatro Campoamor o asistir a la plaza del Ayuntamiento para el chupinazo. En total, serán once días de intensa programación. Los festejos se alargarán hasta el día grande, que este año cae en lunes. La concejalía del ramo, liderada por Covadonga Díaz, ya ha puesto toda la maquinaria en marcha para organizar toda la programación. El último concierto confirmado es el de Alejo Stivel. El músico, cantante y productor argentino-español se hizo famoso como vocalista del grupo «Tequila», con grandes éxitos como «Salta» o «Rock and roll en la plaza del pueblo». Tras la disolución del grupo, desarrolló una sólida carrera como productor musical, trabajando con artistas de la talla de Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, M-Clan y El Canto del Loco. La actuación tendrá lugar el día 18 en el Bombé.

El Campo de San Francisco apostará este año por un nuevo modelo de conciertos. Las verbenas se celebrarán en horario de tardeo —se prevé que comiencen en torno a las 20.30 horas para minimizar las molestias a los vecinos, aunque aún no hay una decisión definitiva— y entre los confirmados está Alberto & García, el grupo nacido en Asturias que mezcla pop, folk y sonido americano. Actuará el día 11. La noche del Día de América en Asturias se subirá al escenario "Amistades Peligrosas". La asturiana Cristina del Valle y el gallego Alberto Comesaña devolverá al público a los noventa con temas como «Estoy por ti» o «Me quedaré solo».

Un día después, el 20, será el turno de la Orquesta Mondragón, histórica banda liderada durante décadas por Javier Gurruchaga, referente del espectáculo musical y teatral en España, con un repertorio que mezcla humor, rock y clásicos populares. Este 2026 protagoniza una gira para conmemorar sus 50 años de carrera.

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Otro de los puntos en los que trabaja la concejalía de Festejos es en la puesta en marcha de las casetas de hostelería. El Ayuntamiento ya solicita a los gestores que presenten toda la documentación necesaria para dar servicio a los numerosos clientes durante las fiestas. Como en los dos últimos años, los nueve locales de la plaza de Porlier instalarán su propia estructura, por lo que se les permitirá iniciar el montaje el 1 de septiembre. El resto de localizaciones serán: el paseo del Bombé, con una oferta de 20 bares; el paseo de la Rosaleda, con cuatro; y la plaza de la Catedral, con otros cuatro. Estos podrán empezar a organizar todos los detalles a partir del día 7. En todas las zonas, el desmontaje no podrá iniciarse antes del día 22.