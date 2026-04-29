Ruth Iniesta, soprano que canta en la gala del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo: "Estoy en un momento muy dulce y me siento agradecida de vivirlo en plenitud"

La soprano Ruth Iniesta (Zaragoza, 1985) atesora premios y triunfos. Galardonada con el Premio Campoamor de la Lírica, con "El Ojo Crítico" de RNE y con el Premio Talía 2024 de la Academia de las Artes Escénicas, acaba de cosechar un éxito de los que hacen historia en el Teatro de la Zarzuela, con "Jugar con fuego", de Barbieri, bajo la dirección musical de Álvaro Albiach y escénica de Marina Bollaín. El 30 de abril llega al Campoamor, cantará en la gala lírica "Las dos orillas", junto al tenor Jorge de León, en el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. El recital, con Óliver Díaz dirigiendo a la Oviedo Filarmonía, comenzará a las 19.30 horas.

En el Teatro de la Zarzuela, en "Jugar con fuego", tuvo que bisar la romanza "Un tiempo fue" ante las ovaciones del público. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué sensaciones guarda de aquel momento?

Sin duda será algo que recordaré toda la vida. Recuerdo que por un momento se me paró la respiración porque sentí una oleada de aplausos muy enérgica. Recuerdo el apoyo de mi compañero a quien abrazaba en escena, Alejandro del Cerro y su emoción, así como el de mis compañeros entre cajas. Fue una sensación abrumadora y de gran felicidad.

Su repertorio abarca desde el bel canto hasta la zarzuela. ¿Qué retos técnicos y expresivos encuentra al alternar estilos con exigencias vocales y enfoques dramáticos tan distintos?

El reto en esta carrera yo creo que es el de constantemente estar trabajando en tu técnica, para que siempre puedas avanzar y cuidar tu instrumento. En cuanto a la diferencia de enfoques dramáticos, siento que para mí son esenciales para crecer como artista.

¿Qué le atrae de las heroínas y los personajes de la zarzuela? ¿Qué margen creativo hay para actualizarlos y hacerlos atractivos al público actual?

Me atrae que suelen ser mujeres de gran carácter e ingenio. Yo creo que el atractivo para el público ya está ahí, en su carácter y su fuerza y en la intensidad de las historias que narra, pero al igual que la ópera, hay un margen para localizar las tramas en tiempos más cercanos al nuestro, dependiendo de la visión de la dirección de escena y de la sensibilidad de los propios artistas.

En la gala del Campoamor compartirá protagonismo con el tenor Jorge de León. ¿Cómo han trabajado el equilibrio vocal e interpretativo para que el diálogo musical funcione y resulte emocionante?

Estoy además encantada de volver a compartir tablas con el artista inmenso que es Jorge de León, además de un compañero muy generoso. En esta ocasión, hemos encontrado una buena cantidad de repertorio en la que nuestras voces se mueven de la mano y que nos permite jugar con una amplia gama de colores de ambos instrumentos.

Su agenda incluye importantes debuts internacionales. ¿En qué momento artístico siente que se encuentra ahora mismo? ¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo?

Siento que estoy en un momento muy dulce y me siento absolutamente agradecida por poder vivirlo en plenitud. Disfruto mucho en escena y estoy viviendo una evolución de repertorio lenta, pero segura. Mi objetivo es seguir evolucionando y no olvidarme de disfrutar siempre dentro de esta vorágine de vida.

Pensando en el público que acudirá a la gala, ¿qué le gustaría que descubriera o redescubriera de la zarzuela tras escuchar este programa?

Me gustaría que el público saliese feliz del teatro. Me gustaría que sintiesen la conexión con este género tan variado y luminoso y creo que eso lo vamos a conseguir. El programa que hemos preparado es muy variado con momentos íntimos, dramáticos y festivos. Creo que va a ser muy emocionante.

¿Qué aporta ese formato? ¿Puede ser una puerta de entrada para quienes no están familiarizados con el género?

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Es como escuchar un disco de grandes éxitos. Es una forma estupenda de conocer las escenas más importantes y seguramente encenderá una chispa difícil de apagar.