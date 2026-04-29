Sale a subasta por 8,2 millones un edificio pretendido como hotel de lujo junto a la Catedral de Oviedo

El antiguo Hogar San José, situado en plena plaza de la Catedral de Oviedo, ha salido a subasta por orden judicial a raíz de una demanda presentada por Unicaja contra la promotora Comamsa por una deuda de 3.077.402 euros correspondiente a un préstamo para la adquisición del inmueble de 3.000 metros cuadrados. La Justicia ha fijado en 8,27 millones de euros el valor del inmueble, adquirido por la empresa a Liberbank (ahora integrada en la entidad que reclama la cantidad) en 2018 para desarrollar un hotel de cuatro o cinco estrellas con 56 habitaciones y vistas a la Sancta Ovetensis. Aunque el procedimiento ya está activado, todavía no hay plazos para presentar ofertas y la propiedad asegura que negocia una venta directa que ya está "prácticamente cerrada" con un grupo nacional especializado en hotelería.

La activación de la subasta supone un nuevo giro para uno de los proyectos urbanísticos más singulares del casco histórico ovetense. El edificio, ubicado en el número 5 de la plaza de Alfonso II el Casto, fue comprado por Comamsa con la intención de convertirlo en un establecimiento de alta gama bautizado como Wamba, en homenaje a la campana más antigua del mundo, que lleva enla Catedral de Oviedo desde el 1219.

La operación, sin embargo, se ha ido demorando durante años por una combinación de factores. El impacto de la pandemia, la complejidad administrativa derivada de actuar en un entorno patrimonial protegido, las exigencias técnicas para conservar la fachada y otros elementos catalogados, así como el incremento de costes tras la pandemia, ralentizaron el desarrollo de la iniciativa.

Fuentes de la promotora explicaron este miércoles a LA NUEVA ESPAÑA que la salida a subasta no implica un cambio de rumbo definitivo sobre el activo. Según su versión, el banco habría optado por impulsar este procedimiento como medida de presión para acelerar una venta directa que, sostienen, está “prácticamente cerrada” y permitiría cancelar la deuda pendiente.

Miguel Ángel Menéndez, responsable de la sociedad propietaria, aseguró que las negociaciones avanzan con un grupo nacional del sector hotelero interesado en mantener el uso previsto inicialmente para el inmueble. El precio pactado, según apuntó, sería superior a la cantidad adeudada a Unicaja. “La operación se ha retrasado porque el comprador necesitaba confirmar que ya están completados todos los trámites administrativos imprescindibles para ejecutar el proyecto”, señaló Menéndez.

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El futuro del inmueble queda así pendiente de dos vías paralelas: la evolución de la subasta judicial y el posible cierre de la compraventa privada. Mientras tanto, el antiguo Hogar San José continúa esperando una transformación largamente anunciada para convertirse en uno de los hoteles más exclusivos del centro de Oviedo, a escasos metros de la Cámara Santa y en uno de los enclaves turísticos más codiciados de la ciudad.