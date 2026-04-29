Treinta y seis librerías y editoriales confirman su presencia en la Feria del Libro de Oviedo

La Feria del Libro de Oviedo tendrá 31 casetas, cuatro de ellas compartidas. Los puestos se instalarán del 7 al 10 de mayo a lo largo del Paseo del Bombé y La Granja (Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano) será uno de los lugares de encuentro y de programación. El Ayuntamiento organiza esta edición del certamen, que pasa a dependen de la concejalía de Educación y del servicio municipal de bibliotecas. Treinta y seis librerías y editoriales han confirmado su presencia.

LibrOviedo se transforma en Ofelia, la nueva denominación, que nace de un juego con las letras “Oviedo Feria de Libro” y la referencia al personaje literario de “Hamlet”. El sorteo de las casetas, destinadas a librerías de Oviedo y a editoriales asturianas, se realizará el 4 de mayo en la biblioteca del Campo San Francisco. El montaje de los puestos, que estarán abiertos de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, se realizará dos días antes de la inauguración.

La participación en la feria del libro será gratuita para las librerías ovetenses y las editoriales asturianas. Las bases reflejan que la organización podrá invitar a participar en la Feria del Libro de Oviedo 2026 a otros expositores cuya presencia en la feria se considere de interés.

Entre los requisitos exigidos a las librerías figuraban los de desarrollar su actividad en el municipio de Oviedo, mantener la actividad prioritaria de venta de libros en un establecimiento abierto al público en el municipio con una superficie igual o superior a 40 metros cuadrados y tener a disposición del público, en su establecimiento, al menos 500 títulos diferentes. Para las editoriales, se pide que desarrollen su actividad en Asturias y que acrediten tener un catálogo de publicaciones disponibles en ese momento “para su venta a distribuidores o a librerías integrado por un mínimo de 30 títulos si optan a una caseta individual o de seis títulos si optan a una caseta compartida”.

Ofelia tendrá una programación especial dedicada a la candidatura asturiana a Capital Europea de la Cultura. En colaboración con el equipo de Oviedo 2031, la programación contará con la presencia de la filósofa eslovena Renata Salecl, cuyo último libro editado en España, «Maleducados» (Ediciones Godot), fue uno de los apoyos intelectuales del concepto de «amabilidá» de la candidatura regional.

También asistirá la escritora finlandesa Riikka Pulkkinen, nacida en Oulu, la ciudad que este año, junto con Trencin (Eslovaquia) ostenta el título de Capital Europea de la Cultura. Y se darán cita un gran número de autores asturianos, como Ricardo Menéndez Salmón (“Arca”, Seix Barral) o Carolina Sarmiento (“Las Fronteras”, Siruela).