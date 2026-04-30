Alfredo Canteli quiere convertir la plaza de Longoria Carbajal en uno de los grandes escenarios al aire libre de Oviedo

Una explanada de casi 2.000 metros cuadrados en pleno corazón de Oviedo. La reforma de la plaza de Longoria Carbajal, que trajo consigo la retirada de la antigua fuente y otras actuaciones, ha convertido este espacio del centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre con suficiente capacidad como para albergar todo tipo de actividades sociales, culturales y de cualquier otra índole. Los comerciantes han pedido, los vecinos de la zona lo consideran positivo y el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, también es consciente de todo ese potencial. "Está claro que vamos a aprovechar la plaza porque en Oviedo cada vez hay más actividades y es un escenario perfecto, con gran potencial", sostiene.

La clase magistral de danza impartida el pasado domingo por el bailarín Tono Ferriol, con bailarinas de toda Asturias ensayando en plena calle, sirvió como ejemplo de ese potencial al que se refiere Canteli. Aunque el Consistorio aún no tiene un programa definido para Longoria Carbajal, este mismo sábado ya esta prevista la actuación de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Será a la una de la tarde dentro del ciclo “Música en la Calle 2026”, que ya tiene la plaza como otro de sus destinos.

Otro de las actividades que ya está programada para Longoria Carbajal llegará el próximo día 9 de mayo. Se trata de la gran feria de las flores, que el año pasado se celebró en Gil de Jaz. El nuevo emplazamiento acogerá 18 puestos de venta independientes y será un buen reclamo para los ovetenses. Un reclamo que celebran los comerciantes de la zona. "Hay que ofrecerle cosas a la gente para que venga, que sepa que aquí siempre hay algo. Es beneficioso para el comercio, por supuesto, pero también para toda la ciudad", señala Nieves Ania, que precisamente tiene una tienda de flores en Longoria Carbajal.

El alcalde de la ciudad sabe que los nuevos usos de Longoria Carbajal pueden servir como motor para aumentar el atractivo de este punto de la ciudad en todos los sentidos. Ademas, añadir un nuevo emplazamiento a la lista de escenarios que hay en la ciudad para desarrollar actividades en la calle también puede sumar puntos para que Oviedo consiga el reconocimiento de Capital Europea de la Cultura en 2031. "Llevamos años demostrando que somos una ciudad con muchísimos atractivos y en la que se desarrollan actividades de todo tipo. La plaza Longoria Carbajal nos brinda ahora otra oportunidad para que los ovetenses y los visitantes puedan disfrutar de lo que ofrece Oviedo, así que la convertiremos en un gran escenario", subraya Alfredo Canteli.

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que el Ayuntamiento está dispuesto a explotar (en mayo ya está prevista una feria de las flores). Los comerciantes con negocios en la zona saben que esos nuevos usos pueden servir como motor para aumentar el atractivo de este punto de la ciudad y piden una programación constante al aire libre que sirva para dinamizar la zona.