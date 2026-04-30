Finaliza la primera fase del desmontaje de las piedras del arco de acceso al Hospital Monte Naranco y el lunes se empezarán a retirar las piezas

Los trabajos en la portada de piedra de acceso al Hospital Monte Naranco, donde se desmontará el arco para que puedan acceder al centro sanitario los autobuses eléctricos, se centraron hasta ahora en la «identificación de las piedras», numerándolas, para que sean posteriormente guardadas. Estas labores de inventariado se han prolongado durante los últimos días. La retirada de las diferentes piezas está previsto, indican fuentes de la Consejería de Salud, para el próximo lunes.

La instalación de los andamios se abordó el pasado 18 de abril. Dos días después, y por la noche, fue la fecha fijada para que se iniciasen los trabajos, que tenían un plazo de ejecución de diez días. Hasta ahora se ha procedido al inventariado de las piedras para su traslado posterior y su custodia, aunque la estructura no tiene una protección patrimonial específica.

Se retirará el tejadillo y la parte superior del arco central, que impide el paso de los autobuses eléctricos al ser su altura superior a la de los vehículos actuales. La actuación fue solicitada por el Ayuntamiento de Oviedo al Principado hace más de año y medio. La programación prevista para la incorporación de los buses eléctricos a las rutas que circulan por el municipio marcaba el próximo mes de junio para la línea F, que conecta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el complejo sanitario Monte Naranco.

El gálibo en ese punto, en el arco central del acceso al equipamiento hospitalario, es el único obstáculo que se encontrarían los autobuses eléctricos en su recorrido. La intervención se ejecuta de forma coordinada con el consistorio ovetense y con la empresa concesionaria del transporte público, Transportes Unidos de Asturias (TUA). Durante los trabajos no se suspenderá el tráfico rodado al hospital.

Ese es el único acceso existente actualmente. Se prevé, dentro de la reforma integral que plantea la Consejería de Salud en el complejo sanitario, estudiar habilitar una segunda entrada. La portada de piedra tiene un paso central para el tráfico rodado, por el que no caben dos vehículos dadas sus dimensiones. A los lados hay dos accesos para los peatones.

La reforma integral

La gran remodelación que se proyecta para el Hospital Monte Naranco, en Oviedo, pretende potenciar el área quirúrgica, que «complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA». Los planes del Principado para el equipamiento sanitario apuntan a que «su función fundamental debe estar orientada a la cirugía mayor ambulatoria (intervenciones de complejidad media y baja sin necesidad de ingreso hospitalario) y también a aquellos procesos quirúrgicos que estén especialmente ligados a la geriatría».

Se seguirá centrando el hospital en sus líneas de actividad histórica como son la atención geriátrica, la cirugía programada a través de la ortogeriatría y el apoyo a programas de salud pública del área sanitaria IV. La obra de reforma prevista conllevará la ordenación de toda la actividad asistencial que se realiza, tanto en el ámbito de las consultas externas, como del bloque quirúrgico y de la hospitalización.