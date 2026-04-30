Ícaro Obeso: «La guía de Asturias de Dolores Medio es una obra de arte»
El profesor cierra el ciclo de conferencias sobre la autora ovetense que se celebró en el RIDEA para ahondar en su obra más allá de su título más conocido: "Nosotros los Rivero"
Ícaro Obeso, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Oviedo, fue el encargado este viernes de echar el cierre a las jornadas «Dolores Medio, más allá de ‘Nosotros los Rivero’», una serie de conferencias desarrolladas en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) que sirvieron para descubrir más a fondo la obra y la trayectoria de la escritora ovetense por encima de la obra que le sirvió para ganar el premio Nadal en el año 1952.
La charla de Ícaro Obeso llevaba por título «Singularidad, identidad y paisaje en la guía de Asturias de Dolores Medio» y se centró en eso, en poner sobre la mesa «el enorme valor» de una guía de la región elaborada por la autora y publicada en el año 1970. «Es básicamente un trabajo de una grandísima escritora que se merece ser reeditado. Cuando la lees puedes apreciar como se adentra en aspectos paisajistas, arquitectónicos y sociales de una forma magistral. Usa figuras literarias, metáforas y textos tan bellos que bordean lo poético. Es una obra de arte», afirma el ponente con rotundidad.
La guía de Asturias de Dolores Medio es un estudio extenso y repleto de imágenes. «Esa obra es muy desconocida para el valor que tiene. Sólo se conoce bien en el ámbito de los estudiosos de Dolores Medio y en algunos otros círculos, pero lo cierto es que es muy interesante para el gran público. Sólo por como utiliza el lenguaje merece la pena leerla»,dice Obeso.
El ponente fue más allá durante su conferencia en el RIDEA. «La guía enriquece mucho el conocimiento de Asturias. Los paisajes, las costumbres y el medio rural del que habla Dolores Medio ha cambiado, pero las capillas, los templos las iglesias y las cosas históricas siguen estando ahí como ella las describe», afirma Obeso. «Dolores Medio fue una escritora que no tuvo las posibilidades que tienen hoy otras mujeres en su campo y que se tuvo que buscar la vida con guías como esta, pero lo hizo muy bien», subraya. n
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