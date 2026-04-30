Interior deja la obra del cuartel de de la Policía Nacional en Buenavista (Oviedo) fuera de su plan estatal
«Es una realidad que se necesita una mejora integral», dice el jefe superior del cuerpo en Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriaín
La reforma integral del cuartel de Buenavista tendrá que esperar pese a ser una de las demanda urgente de la Policía Nacional en Asturias. El jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriaín, explicó ayer, en la presentación de la carrera solidaria Ruta 091, que la actuación demanda durante muchos años por el cuerpo en la región se ha quedado fuera del plan de infraestructuras del ministerio de Interior que prevé invertir 900 millones en instalaciones policiales hasta 2034.
«Ahora que estamos en Jefatura, en Plácido Arango, cuando vengo aquí y veo ese ala, lo primero que pienso es que hay que hacer obras. Es una realidad que necesita una reforma integral», señaló Moreno en referencia a una de las zonas del complejo que presenta peor estado de conservación. Sus palabras reflejan el diagnóstico compartido por los agentes, que desde hace años reclaman una modernización de las dependencias.
El jefe superior explicó que incluir las obras en el plan estatal «hubiese sido ideal, pero no ha sido posible». La actuación había sido planteada como una mejora estratégica para modernizar el histórico complejo policial y adecuarlo a las necesidades actuales del servicio. No obstante, Moreno recordó que «en los temas presupuestarios hay unas prioridades a nivel nacional», lo que ha impedido que el proyecto figure entre las primeras actuaciones previstas dentro del plan.
Pese al aplazamiento, el mando policial insistió en que la necesidad de intervenir sigue vigente. «Habrá que dejarlo para algo más adelante», concluyó, dejando abierta la puerta a que la reforma pueda retomarse en futuras partidas presupuestarias, una vez se revisen las prioridades del Ministerio del Interior.
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