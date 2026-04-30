Jorge de León, tenor, canta hoy en la gala "Las dos orillas" del Festival de Teatro Lírico Español del Campoamor: "La zarzuela me conecta con algo muy esencial"

Jorge de León (Santa Cruz de Tenerife, 1970) es bien conocido por el público asturiano, que la pasada temporada lo disfrutó, en la Ópera de Oviedo, en el rol de Radamés, en "Aida". Regresa al Campoamor con una gala , hoy a las 19.30 horas, dentro del Festival de Teatro Lírico Español que organiza la Fundación de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA. Compartirá escenario con la soprano Ruth Iniesta; en el foso, Oviedo Filarmonía y el director asturiano Óliver Díaz.

Esta gala lírica conecta la zarzuela española con la tradición musical cubana.

La zarzuela española y la zarzuela cubana están más cerca de lo que parece, casi como familia. Las dos nacen de esa mezcla tan rica entre lo popular y lo más elaborado, y comparten ese sabor, ese ritmo que te llega muy directo. Históricamente ha habido un viaje constante entre España y Cuba, y eso se nota claramente en cómo el género evoluciona a un lado y al otro. La zarzuela cubana recoge esa herencia y la transforma con su propio carácter. Más allá de lo estilístico, hay algo emocional: esa forma de cantar al amor, a la tierra, a la nostalgia…, que es muy nuestra, muy de ida y vuelta. "Las dos orillas" es justamente eso, un puente vivo.

Usted ha desarrollado una sólida carrera en la ópera, pero siempre ha mantenido una presencia constante en la zarzuela.

La zarzuela me conecta con algo muy esencial. Con el idioma, con la manera de decir, con el público. No te puedes esconder: tienes que contar las cosas de verdad.

Vocalmente es muy exigente, porque te pide lirismo, pero también frescura, agilidad y mucha intención en cada palabra. Y como intérprete, es un regalo, porque mezcla canto y teatro de una forma muy directa, muy cercana.

En "Las dos orillas" conviven romanzas muy populares con otras menos conocidas. ¿Cómo se construye un relato con todo eso?

A mí me gusta pensar la gala como un viaje, no como un concierto de números sueltos. Hay que llevar al público de la mano, que pase por distintos estados, que se emocione, que sonría…

Las romanzas más conocidas ayudan a crear complicidad, y las menos habituales aportan ese puntito de sorpresa. La idea es que todo tenga un hilo, que cuando termine la gala el público sienta que ha vivido algo completo.

Compartirá escenario con Ruth Iniesta y con la Oviedo Filarmonía bajo la dirección de Óliver Díaz.

Con Ruth hay una conexión muy bonita, muy natural, no es la primera vez que coincidimos y eso se nota enseguida arriba del escenario. Son muchas las coincidencias con la orquesta y el maestro Oliver en diferentes ocasiones y con diferentes obras. Cuando hay tan buena sintonía, todo fluye… Y la música vuela, que es de lo que se trata.

¿Percibe interés del público por la zarzuela?

Creo positivamente que sí. Cuando la zarzuela se presenta con cariño y con calidad, el público responde. Creo que el reto es seguir acercándola sin prejuicios, como lo que es: un género riquísimo, lleno de vida. Sobre todo, hacerla accesible para que quien venga por primera vez diga: "Oye, esto me ha llegado".

¿A quién recomienda asistir a la gala del Campoamor?

A todos, sin excepción. Al que ya es amante de la zarzuela y al que nunca ha venido. Es un programa muy agradecido, muy cercano. Es de esos conciertos que se disfrutan sin necesidad de saber nada previo.

¿Qué supone para usted regresar al Campoamor, donde ha cantado tantas veces?

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El Campoamor tiene algo muy especial para mí . Es un teatro con historia, con un público que escucha de verdad, y eso impone… Pero también motiva mucho. Volver siempre es una alegría grande, como regresar a un sitio donde te han pasado cosas bonitas. Uno viene con ganas de darlo todo.