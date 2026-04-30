Juan Eguren muestra su visión de Oviedo en una exposición de paisaje urbano

La exposición "Pintando Oviedo", del artista ovetense Juan Eguren, reunirá 21 obras centradas en algunos de los rincones más emblemáticos de la capital asturiana. La muestra, dedicada al paisaje urbano, podrá visitarse entre el 5 y el 20 de mayo en el Centro Social Villa Magdalena, donde el pintor propone un recorrido visual por la ciudad.

La iniciativa se enmarca dentro del espacio de exposiciones de centros sociales, un programa concebido para abrir estos equipamientos a artistas y colectivos que deseen compartir su obra con el público. Eguren apuesta por un estilo realista y una cuidada sensibilidad artística, utilizando técnicas como óleo, acrílico y acuarela para ofrecer una visión variada y personal de Oviedo.

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Autodidacta y profundamente vinculado a su ciudad natal, Eguren ha centrado buena parte de su trayectoria en el paisaje urbano, convirtiendo a Oviedo en su principal fuente de inspiración. Su obra refleja la belleza, la historia y el carácter de calles y edificios representativos, consolidando una propuesta artística que invita a redescubrir la ciudad a través de la pintura.